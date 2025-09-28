Ve Victor Osimhen Resmen İmzayı Attı! Taraftarı Şaşkına Çeviren Anlaşma

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, bir yayın firmasının reklam yüzü oldu. Nijeryalı golcü resmen imzayı attı.

Rekor bonservis bedeliyle Galatasaray'ın kadrosuna dahil olan Victor Osimhen'den sürpriz bir imza geldi.

OSIMHEN REKLAM YÜZÜ OLDU

Nijeryalı futbolcu, ÜçDörtBeş All Star yayınlarının reklam yüzü oldu.

Firmanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Osimhen her zaman en iyisini ister, sende öyle ol! O futbolda star, eğitimde ÜçDörtBeş All Star" denildi.

Yapılan açıklama sonrası Victor Osimhen'in firma için rol aldığı ilk reklam yayınlandı.

Reklamı izleyen taraftarlar ise yorum yaparak şaşkınlıklarını dile getirdi.

