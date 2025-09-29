ABD Cephesinden Flaş Çıkış: 'Putin, Zelenskiy ve Trump ile Görüşmek İstemiyor'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sürerken, ABD’de Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmeden bir sonuç çıkmadı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmeyi reddetti” ifadelerini kullandı.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Vance, Putin’in Zelenskiy ve Trump ile görüşmeyi reddettiğini belirterek, "Biz barış için aktif şekilde çalışıyoruz fakat Rusların uyanıp gerçekleri kabul etmesi gerekiyor" dedi.

Putin ile Trump arasında geçtiğimiz günlerde yapılan görüşmeden sonuç çıkmadı.

Vance, İsrail’in Gazze Şeridi’ne insanlık dışı saldırılarına yönelik de açıklamalarda bulunurken, ‘çok karmaşık bir müzakere sürecinin’ sürdüğünü kaydederek, ilerleme kaydedildiğini belirtti.

Vance, Gazze ile Batı Şeria'nın kontrolünün bölge halkına ait olması gerektiğini söyledi.

