Rus İHA'ları Avrupa Semalarında: Zelenskiy'den 'Savaş Genişliyor' Alarmı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna’daki savaşı Avrupa’ya yaymayı planladığını belirterek, “Putin başka yönlere gidecek” uyarısında bulundu. NATO’nun savunmasının test edildiğini söyleyen Zelenskiy, Rus İHA ve savaş uçaklarının son günlerde birçok Avrupa ülkesinin hava sahasını ihlal ettiğini hatırlattı.

Son Güncelleme:
Rus İHA'ları Avrupa Semalarında: Zelenskiy'den 'Savaş Genişliyor' Alarmı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa’yı endişelendiren bir açıklamalarda bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’daki savaşı genişletme niyetinde olduğunu söyleyen Zelenskiy, hedefte başka bir Avrupa ülkesinin olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

"Putin, Ukrayna'daki savaşın bitmesini beklemeyecek. Başka yönlere gidecek” diyen Zelenskiy, Kremlin’in yeni bir cephe açmaya hazırlandığını ima etti.

HAVA SAHASI İHLALLERİ ENDİŞE YARATIYOR

Zelenskiy’nin açıklamalarına zemin hazırlayan gelişmeler ise son dönemde Avrupa hava sahalarında yaşanan ihlaller oldu. Ukrayna lideri, "Putin, NATO'nun savunmasını test ediyor" diyerek Rusya'nın provoke edici adımlarına dikkat çekti.

RUS HAVA UÇAKLARI GÖRÜLMÜŞTÜ

Geçtiğimiz günlerde Rusya’ya ait insansız hava araçları (İHA) ve savaş uçakları, Danimarka, Polonya, Romanya ve Estonya’nın hava sahalarında görüldü. Cuma günü Danimarka’daki bir askeri üssün üzerinde uçan Rus İHA’ları, ertesi gün Norveç’teki bir askeri üs yakınlarında da tespit edildi.

UKRAYNA'DAN AVRUPA'YA DESTEK MESAJI

Zelenskiy, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin bu yeni tehdit karşısında zorlandığını vurgularken, Ukrayna’nın savaş tecrübesini paylaşmaya hazır olduğunu ifade etti.

Zelenskiy, “Biz Rusya'nın hava saldırılarını nasıl püskürttüğümüze yönelik deneyimimizi diğer ülkelerle paylaşmaya hazırız” dedi.

AB'den Flaş Rusya Hamlesi! 140 Milyar Euroluk Fatura KesildiAB'den Flaş Rusya Hamlesi! 140 Milyar Euroluk Fatura KesildiDünya
ABD ile Türkiye'nin Doğal Gaz Anlaşmasına Rusya'dan Yanıt Geldi!ABD ile Türkiye'nin Doğal Gaz Anlaşmasına Rusya'dan Yanıt Geldi!Dünya
Estonya'dan Rusya'ya Hava Sahası İhlali Suçlaması! NATO’ya Çarpıcı TalepEstonya'dan Rusya'ya Hava Sahası İhlali Suçlaması! NATO’ya Çarpıcı TalepDünya

Etiketler
Rusya Volodimir Zelenskiy Ukrayna Vladimir Putin
Son Güncelleme:
Ne Kira Ne Enflasyon! İşte 250 Bin Kişiyi Yerinden Eden Kriz Ne Kira Ne Enflasyon! İşte 250 Bin Kişiyi Yerinden Eden Kriz
Fenerbahçe’de Deprem! Sadettin Saran’dan Ayrılık Kararı: Toplantıda Açık Açık Yüzüne Söyledi Sadettin Saran’dan Ayrılık Kararı
Trump'tan Şok Paylaşım! Fed Başkanı Powell'ı Karikatürle 'Kovdu' Trump'tan Şok Paylaşım! Fed Başkanı Powell'ı Karikatürle 'Kovdu'
İsrailli Bakandan Netanyahu'ya Savaş Resti! İsrailli Bakandan Netanyahu'ya Savaş Resti!
ÇOK OKUNANLAR
Kimse Bilmiyordu, Menajeri Açıkladı: Güllü'nün Ölümüyle İlgili Şok Gerçek! Güllü'nün Ölümüyle İlgili Şok Gerçek
Fenerbahçe'de Cep Yakan Fatura! Tedesco'nun Tazminatı Ortaya Çıktı Tedesco'nun Tazminatı Ortaya Çıktı
Fenerbahçe'de Dananın Kuyruğu Kopuyor! Tek Seçeneği Kazanmak: Tedesco İçin Kader Gecesi Tedesco İçin Kader Gecesi
Meteoroloji'den Kritik Uyarı: Yağış ve Fırtına Geliyor Yağış ve Fırtına Geliyor
Marmara’nın Röntgeni Çekildi, Ne Deprem Ne de Sel… 1,6 Milyon Kişi Risk Altında Marmara’nın Röntgeni Çekildi, 1,6 Milyon Kişi Risk Altında