Reuters Bildirdi! Sumud Filosu Rotada, Türk İHA’ları Tetikte

Reuters haber ajansı, Türkiye’ye ait iki insansız hava aracının (İHA), Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için Akdeniz’de seyreden Sumud Filosunu üç gündür takip ettiğini yazdı. Uçuşların Çorlu’dan kalkış yaptığı ve filonun üzerinde çember çizdiği aktarıldı.

Geçen hafta Girit açıklarında drone saldırısına uğrayan filo, İtalya, İspanya ve Yunanistan donanmalarının gemileri tarafından korunmaya başlandı. Aktivistler saldırılardan İsrail’i sorumlu tutarken, bazı gemilere ses ve flaş bombaları atıldığı, telsiz sinyallerinin bozulduğu iddia edildi. Filoda Greta Thunberg, Avrupa Parlamentosu üyeleri ve çok sayıda insan hakları savunucusu da yer alıyor.

TÜRKİYE YARDIMA KOŞMUŞTU

Filo, 52 gemiden oluşuyor. Motor dairesine su sızan “Johnny M” adlı gemi, Türkiye’nin desteğiyle tahliye edildi. Katılımcıların bir bölümü başka gemilere nakledilirken, bazıları karaya çıkarıldı. Filo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, katılımcıların güvenliğini sağladığı için Türk hükümetine ve Kızılay’a teşekkür etti. Yetkililer, filonun en fazla dört gün içinde Gazze’ye ulaşmasını bekliyor. İsrail devlet televizyonu Kan, donanma komandolarının filoya müdahale için tatbikat yaptığını bildirdi. İsrail, yardımların Aşkelon, Kıbrıs ya da Vatikan üzerinden ulaştırılmasını teklif etse de filo organizatörleri bu önerileri reddetti.

