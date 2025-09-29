Gazze'ye Açılan Sumud Filosu'nda Acil Durum! Su Alan Bir Tekne Tahliye Edildi

Gazze'ye insani yardım koridoru açmak ve İsrail'in ambargosunu kırmak için yolcuğuna başlayan Küresel Sumud Filosu bünyesinde yer alan ve su almaya başlayan bir teknedeki yolcular tahliye edildi.

Gazze'ye Açılan Sumud Filosu'nda Acil Durum! Su Alan Bir Tekne Tahliye Edildi
Gazze’ye insani yardım ulaştırmak üzere Akdeniz'e açılan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan "Johnny M" adlı yardım teknesi, teknik arıza nedeniyle su alarak yardım çağrısı yaptı.

Gazze'ye Açılan Sumud Filosu'nda Acil Durum! Su Alan Bir Tekne Tahliye Edildi - Resim : 1
Gazze'ye insani yardım koridoru açmak için yola çıktı

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Girit, Kıbrıs ve Mısır arasındaki uluslararası sularda sabah saatlerinde yapılan çağrının ardından, yolcular Türk yetkililerin koordinasyonuyla güvenli şekilde tahliye edildi.

Gazze'ye Açılan Sumud Filosu'nda Acil Durum! Su Alan Bir Tekne Tahliye Edildi - Resim : 2
Su alan teknedeki yolcular tahliye edildi

SU ALMAYA BAŞLADI

Tekne kaptanı telsiz üzerinden yaptığı bildiride, motor bölgesinde su alma sorunu yaşandığını açıkladı. Olayın ardından Türkiye devreye girerek tahliye sürecini hızla organize etti.

Küresel Sumud Filosu tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada, Türk hükümetinin hızlı müdahalesi ile tahliye sürecinin sorunsuz yürütüldüğü belirtildi.

Gazze'ye Açılan Sumud Filosu'nda Acil Durum! Su Alan Bir Tekne Tahliye Edildi - Resim : 3

Teknede Lüksemburg, Fransa, Finlandiya, Meksika ve Malezya gibi ülkelerden gelen yolcular yer alıyor.

FİLOSUNUN HİKAYESİ

Küresel Sumud Filosu, onlarca gemiden oluşan ve bugüne dek Gazze’ye gönderilen en büyük insani yardım filosu olma özelliği taşıyor. Filoda tıbbi malzemeler başta olmak üzere, bölgedeki sivillerin temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çeşitli yardım ekipmanları bulunuyor.

Filo, adını Arapça’da “kararlılık” ve “sarsılmaz azim” anlamlarına gelen "Sumud" kavramından alıyor. 1967’deki Altı Gün Savaşı sonrasında Filistin halkı arasında bir direniş sembolü haline gelen bu kavram, barışçıl yollarla işgale karşı durmayı ve toplumsal dayanışmayı ifade ediyor. Sumud, Filistin’in zeytin ağaçlarıyla ve direnişin simgeleriyle özdeşleştirilen kültürel bir mücadele anlamı taşıyor.

Kaynak: AA

