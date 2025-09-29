Küresel Sumud Filosu, Gazze'ye Ulaşmak Üzere... Son 589 Kilometre

İsrail’in Gazze’ye uyguladığı abluka altında insani yardım ulaşımı engellenirken, Küresel Sumud Filosu bölgeye yardım götürmek için yola çıktı. Filonun Gazze’ye sadece 3-4 gün mesafede olduğu ve şu an 589 kilometre uzakta bulunduğu bildirildi. Onlarca gemiden oluşan filonun 2 gün içinde yüksek riskli bölgeye gireceği aktarıldı.

Son Güncelleme:
Küresel Sumud Filosu, Gazze'ye Ulaşmak Üzere... Son 589 Kilometre
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı abluka nedeniyle insani yardımın bölgeye ulaşması engelleniyor. Bu ablukanın kırılması ve Gazze halkına acil insani yardımların ulaştırılması amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’nun, Gazze'ye ulaşmasına artık sadece 3-4 gün kaldığı duyuruldu.

Küresel Sumud Filosu, Gazze'ye Ulaşmak Üzere... Son 589 Kilometre - Resim : 1
Küresel Sumud Filosu

SON 589 KM KALDI

ABD merkezli Meta şirketine ait Facebook hesabından yapılan son açıklamada, filonun şu anda Gazze Şeridi'ne yaklaşık 589 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi. Ayrıca, filoya iki yeni geminin daha katıldığı ve böylece filosunun güçlendiği ifade edildi.

Yapılan açıklamada, "Filo 2 gün içinde yüksek riskli bölgeye girecek" ifadesi kullanılarak, bölgeye insani yardım ulaştırma konusundaki kararlılığın altı çizildi. Ayrıca küresel ölçekte dayanışmanın önemine dikkat çekilerek, tüm dünyaya destek çağrısında bulunuldu.

Küresel Sumud Filosu, Gazze'ye Ulaşmak Üzere... Son 589 Kilometre - Resim : 2
Küresel Sumud Filosu

EN BÜYÜK YARDIM FİLOSUYLA GAZZE’YE DESTEK

Onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu, uzun süredir Gazze'ye doğru ilerliyor. Filoda özellikle tıbbi malzemeler başta olmak üzere çok sayıda insani yardım ürünü bulunuyor. Bu filo, şimdiye kadar Gazze'ye doğru organize edilen en büyük insani yardım filosu olma özelliğine sahip.

SUMUD KAVRAMININ ANLAMI VE TARİHÇESİ

Arapça’da "kararlılık" ya da "sarsılmaz azim" anlamına gelen Sumud, 1967 Altı Gün Savaşı sonrası Filistin halkı arasında işgale karşı direnişin simgesi haline geldi. Sumud, Filistinlilerin topraklarında kalma iradesini, kimlik ve kültürlerini yaşatma çabalarını ve şiddet içermeyen sivil itaatsizlik yoluyla işgale direnme yöntemlerini ifade ediyor.

Vicdanın Rotası Gazze: Sumud Filosu Fırtınaya Rağmen Durmadı… Aktivistler DirenişteVicdanın Rotası Gazze: Sumud Filosu Fırtınaya Rağmen Durmadı… Aktivistler DirenişteGüncel
İspanya'dan İnsanlık Dersi: Sumud Filosu'na Destek Gemisi Yola Çıktıİspanya'dan İnsanlık Dersi: Sumud Filosu'na Destek Gemisi Yola ÇıktıDünya
Saldırı Altındaki Sumud Filosu Gazze İçin Yola Devam Ediyor: İspanya ile İtalya'dan Dev AdımSaldırı Altındaki Sumud Filosu Gazze İçin Yola Devam Ediyor: İspanya ile İtalya'dan Dev AdımDünya

Kaynak: AA

Etiketler
Gazze Filistin Sumud Filosu
Son Güncelleme:
Göçmenlere 'İyi Vatandaş' Testi Geliyor: Oturum Almaya Büyük Engeller Göçmenlere 'İyi Vatandaş' Testi Geliyor: Oturum Almaya Büyük Engeller
Ve Beklenen An Geldi! Kerem Aktürkoğlu'nun Maaşı Ortaya Çıktı: TFF Detayı İse Şaşkına Çevirdi Maaşı Ortaya Çıktı! TFF Detayı Bomba
Altında 45 Yıllık Tarihi Rekor! Ekonomist İris Cibre Yaklaşan Tehlikeyi Açıkladı: Sil Baştan Değişiyor Son Dakika: Altında 45 Yıllık Tarihi Rekor!
Benzin İstasyonunda Dolandırıcılık Ağı! Sistemdeki Açığı Bulup 7 Milyonluk Vurgun Yaptılar Sistemdeki Açığı Bulup 7 Milyonluk Vurgun Yaptılar
ÇOK OKUNANLAR
Eski Emniyet Müdürü Açıkladı: 'Güllü'nün Ölümünde O Detay Şüpheli' Eski Emniyet Müdürü Açıkladı: 'Güllü'nün Ölümünde O Detay Şüpheli'
İsmail Küçükkaya'nın İlk Konuğu Özgür Özel! Gündeme Dair Kritik Açıklamalar... Gündeme Dair Kritik Açıklamalar...
Altında Çifte Rekor: Tüm Zamanların Zirvesine Çıktı! Gram 5.078 TL, Ons 3.799 Dolar Tüm Zamanların Zirvesine Çıktı
Tarihte Böylesi Görülmedi! ABD'de 100 Binden Fazla Memur Aynı Anda İstifa Edecek Tarihte Böylesi Görülmedi! ABD'de 100 Binden Fazla Memur Aynı Anda İstifa Edecek
Sağlık Bakanlığı’ndan Büyük Alım! Bakan Memişoğlu Duyurdu Sağlık Bakanlığı’ndan Büyük Alım! Bakan Memişoğlu Duyurdu