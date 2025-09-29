Küresel Sumud Filosu, Gazze'ye Ulaşmak Üzere... Son 589 Kilometre

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı abluka nedeniyle insani yardımın bölgeye ulaşması engelleniyor. Bu ablukanın kırılması ve Gazze halkına acil insani yardımların ulaştırılması amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’nun, Gazze'ye ulaşmasına artık sadece 3-4 gün kaldığı duyuruldu.

Küresel Sumud Filosu

SON 589 KM KALDI

ABD merkezli Meta şirketine ait Facebook hesabından yapılan son açıklamada, filonun şu anda Gazze Şeridi'ne yaklaşık 589 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi. Ayrıca, filoya iki yeni geminin daha katıldığı ve böylece filosunun güçlendiği ifade edildi.

Yapılan açıklamada, "Filo 2 gün içinde yüksek riskli bölgeye girecek" ifadesi kullanılarak, bölgeye insani yardım ulaştırma konusundaki kararlılığın altı çizildi. Ayrıca küresel ölçekte dayanışmanın önemine dikkat çekilerek, tüm dünyaya destek çağrısında bulunuldu.

Küresel Sumud Filosu

EN BÜYÜK YARDIM FİLOSUYLA GAZZE’YE DESTEK

Onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu, uzun süredir Gazze'ye doğru ilerliyor. Filoda özellikle tıbbi malzemeler başta olmak üzere çok sayıda insani yardım ürünü bulunuyor. Bu filo, şimdiye kadar Gazze'ye doğru organize edilen en büyük insani yardım filosu olma özelliğine sahip.

SUMUD KAVRAMININ ANLAMI VE TARİHÇESİ

Arapça’da "kararlılık" ya da "sarsılmaz azim" anlamına gelen Sumud, 1967 Altı Gün Savaşı sonrası Filistin halkı arasında işgale karşı direnişin simgesi haline geldi. Sumud, Filistinlilerin topraklarında kalma iradesini, kimlik ve kültürlerini yaşatma çabalarını ve şiddet içermeyen sivil itaatsizlik yoluyla işgale direnme yöntemlerini ifade ediyor.

