Göçmenlere 'İyi Vatandaş' Testi Geliyor: Oturum Almaya Büyük Engeller

Avrupa'ya göç dalgası bölgede tartışma yaratırken, İngiltere, göçmenler için "İyi Vatandaşlık Testi" getirmeye hazırlanıyor. Kalıcı oturum izni almayı zorlaştıran uygulamayla bekleme süresi artık 10 yılı bulacak.

Orta Doğu'da büyüyen savaşlar, ekonomik kriz ve daha iyi yaşam koşulları ümidiyle Avrupa'ya göç büyürken, İngiltere’de iktidardaki İşçi Partisi radikal bir karar aldı. Göçmenlerin kalıcı oturum hakkı elde etmeleri için daha katı kurallar getirmeye hazırlanan hükümetin planına göre, ülkede kalıcı olarak yaşamak isteyen yabancı uyrukluların çalışması, vergi ödemesi, gönüllü faaliyetlerde bulunması, ileri düzeyde İngilizce bilmesi ve temiz bir adli sicile sahip olması şart olacak.

İngiltere'de göçmen eylemi

BAŞBAKANDAN TEPKİ

Bu adım, göç politikalarında sertleşme talebiyle yükselişe geçen Nigel Farage’ın Reform UK partisinin etkisini azaltmayı hedefliyor. Farage, kalıcı oturum hakkını tamamen kaldırma önerisinde bulununca Başbakan Keir Starmer, “ırkçı” bulduğu teklife tepki gösterdi. Başbakan Starmer, teklifle ilgili "Reform UK, yıllardır burada yaşayan, hastanelerimizde ve okullarımızda çalışan, komşularımız olan insanları sınır dışı etmek istiyor. Bu ülkeyi parçalayacak bir teklif" diye konuştu.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer

BEKLEME SÜRESİ 10 YILA ÇIKIYOR

Şu anki uygulamada göçmenler, İngiltere’de beş yıl yasal olarak yaşadıktan sonra kalıcı oturum için başvurabiliyor ve genellikle temel şartlar sağlandığında bu hak otomatik olarak veriliyor. İşçi Partisi’nin yeni planına göre ise başvuru süresi en az 10 yıla çıkarılacak. Ağır suç işleyenlerin oturum başvurusu da reddedilecek ve vize yenileme talepleri genellikle geri çevrilecek.

