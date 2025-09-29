Trafikte Gergin Anlar! Motosikletli Aracı Yumrukladı, Kadın Avukata Tehditler Savurdu

İstanbul Şişli’de yol verme tartışması motosikletli H.A. ile avukat Zühre Dilşat L. arasında gerginliğe dönüştü. Taraflar birbirlerini cep telefonuyla kaydederken, motosikletli sürücünün tehditlerde bulunduğu anlar kameraya yansıdı. Plakasını sökerek uzaklaştığı iddia edilen sürücüden avukat şikâyetçi oldu.

Olay, 25 Eylül Perşembe günü saat 11.30 sıralarında Mecidiyeköy mevkiinde meydana geldi. 34 NBR 558 plakalı aracıyla seyir halindeki avukat Zühre Dilşat L., 34 NB 5343 plakalı motosikletli H.A. ile trafikte yol verme meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma sırasında motosiklet sürücüsü iddiaya göre aracın camına vurdu. Bunun üzerine kadın avukat cep telefonunu çıkararak yaşananları kayda aldı. Aynı şekilde motosiklet sürücüsü de karşılık olarak telefonla kayıt aldı.

‘İNDİR CAMI BİR ŞEY DİYECEĞİM2 DİYEREK YAKLAŞTI

Gerginlik araçlar durduktan sonra da devam etti. Motosikletli H.A., otomobile yaklaşıp " gör, bak camı indir, sıkıntı yok. Camı indir, bak problem yok. Camı indir. Tamam indir camı birşey diyeceğim. Hadi gel karakola gidelim' " diyerek avukatı tehdit etti. Ardından, “'Yol ortasında durdu. Birşey yaptığım için beni tahrik ediyor. Bilerek yapıyor ortada hiçbirşey yok. Şimdi ben bunu nasıl sosyal medyada yayınlıyorum sen gör” ifadeleriyle tehditlerini sürdürdü. O anlar, tarafların cep telefonu kameralarına yansıdı.

PLAKAYI SÖKÜP UZAKLAŞTI

Tartışma sırasında çevredeki bir motokurye araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada, motosiklet sürücüsünün plakasını sökerek olay yerinden uzaklaştığı öne sürüldü.

AVUKAT ŞİKAYETÇİ OLDU

Yaşananların ardından Zühre Dilşat L., elindeki video kayıtlarıyla birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak motosiklet sürücüsü hakkında şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

