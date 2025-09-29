CHP Lideri Özel'e Saldıran Tengioğlu'na Tahliye

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun cezası belli oldu. Tengioğlu, 1 yıl hapis cezasıyla tahliye edildi.

CHP Lideri Özel'e Saldıran Tengioğlu'na Tahliye
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e DEM Parti Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen cenaze programının ardından yumruklu saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu’nun cezası belli oldu.

Tengioğlu’na ‘basit kasten yaralama’ suçundan 1 yıl hapis cezası verildi ancak tahliyesine karar verildi.

CHP lideri Özel’e saldıran Tengioğlu Çağlayan’daki 44. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dördüncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, tutuklu sanık Selçuk Tengioğlu ile avukatı ve Özgür Özel’in avukatları katıldı.

Tengioğlu hakkında ‘kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama’ suçundan 2 yıl 3 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis talep ediliyordu.

'YAŞIMI TEHLİKEYE SOKAN BİR DURUM YOK'

Özel’in darp edilmesine ilişkin Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı raporun dosyaya ulaştığını belirtti. Raporda, dosyada Özgür Özel hakkında herhangi bir tıbbi belge olmadığı bu nedenle olay anını gösterir kamera görüntülerinden inceleme yapıldığı belirtildi. Raporda, görüntü inceleme tutanakları, ifadeler ve görüntüler göz önünde bulundurularak Özgür Özel’de aldığı darbe sonrası yumuşak doku zedelenmesi oluştuğu, yaşamını tehlikeye sokan bir durum olmadığı basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek derecede belirtildi.

Tengioğlu, ise mahkemedeki savunmasında “Aslında o kadar çok söylenecek şey var ki ama söylemek de istemiyorum. Kasti bir şey değildi. Rahmetli ölen Kürt siyasetçi bizim Tarlabaşı’nda oturuyordu. Rahmetlinin cenazesi olduğunu öğrendim, görevimi yapmak istedim. Özgür Özel’e tepki göstermek istedim. Planlı bir şey yok. Kasten yapmadım” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

Özgür Özel Saldırı Selçuk Tengioğlu
ÇOK OKUNANLAR
