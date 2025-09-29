Benzin İstasyonunda Dolandırıcılık Ağı! Sistemdeki Açığı Bulup 7 Milyonluk Vurgun Yaptılar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul'un Esenler ilçesinde faaliyet gösteren bir Shell benzin istasyonunda skandal bir dolandırıcılık ağı ortaya çıkarıldı. Kasiyer ve pompacı olarak çalışan üç eski personel, muhasebe sistemindeki bir açık üzerinden POS cihazlarıyla sahte işlemler yaparak işletmeyi tam 7 milyon 348 bin 968 lira zarara soktu. Olay, 2021-2024 yılları arasında sistematik şekilde işlendiği iddiasıyla yargıya taşındı.

YILLARCA FARK EDİLMEMİŞLER!

İddiaya göre, Bayram S.A. (kasiyer, 2022-2024), Ceyhan D. (pompacı, 2021-2024) ve Mehmet U. (pompacı, 2021-2024) isimli şüpheliler, istasyonda banka kartlarıyla alışveriş simüle etti. POS cihazından ödeme aldıktan sonra kasadan nakit parayı cebe indirdiler, ardından kart sliplerini işletmeye ibraz ettiler. Muhasebeye haber vermeden POS üzerinden işlemleri iptal ederek izlerini sildiler. Zaman zaman kendi kartlarını da kullanan zanlılar, bu yöntemle yıllarca fark edilmeden devam etti. Şüphelilerin, muhasebe yazılımındaki bir güvenlik açığından yararlandığı belirtildi.

10 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYOR

Olay, işletme sahipleri Şeref K. ve Murat K.'nın muhasebe kontrolleri sırasında patlak verdi. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, üç şüpheliyi kısa sürede yakaladı ve tutukladı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüphelilerin "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçunu zincirleme işlediği vurgulandı. Savcılık, her bir sanık için 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep etti.

'DOLANDIRICILIK AMACIMIZ YOKTU'

Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen son duruşmada, tutuklu sanıklar Bayram S.A., Ceyhan D. ve Mehmet U. ile avukatları hazır bulundu. Savunmalarında, "İşlem iptali yapmadık, dolandırıcılık amacımız yoktu ve hesap sahiplerini tanımıyoruz" diyerek tahliye talep ettiler. Müşteki avukatı ise iptallerin somut delillere dayandığını savunarak cezalandırma istedi. Sanık avukatları da dolandırıcılık kastı olmadığını öne sürdü. Cumhuriyet Savcısı, dosya eksiği nedeniyle tüm sanıkların tutukluluk halinin devamını savundu.

Mahkeme heyeti, ara kararında sanıkların tutukluluklarını sürdürdü ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Dava, hem bilişim suçlarının hem de iç denetim zaafiyetlerinin dikkat çektiği bir örnek olarak kamuoyunda yankı uyandırdı. İşletme sahipleri, zararın telafisi için hukuki yollara başvurdu.

