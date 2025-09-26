Sahte İlan Çetesi Çökertildi! 2,5 Milyonluk Vurgun Yapmışlar

Kocaeli merkezli 16 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda sahte ilanlarla milyonlarca liralık dolandırıcılık yaptığı belirlenen çete çökertildi. Yakalanan 24 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Son Güncelleme:
Sahte İlan Çetesi Çökertildi! 2,5 Milyonluk Vurgun Yapmışlar
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ikinci el alışveriş sitesi üzerinden sahte ilanlar düzenlenerek kişilerin 'oltalama' yöntemiyle dolandırıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından, Kocaeli merkezli 16 ilde eş zamanlı yürütülen operasyonda aranan 26 şüpheliden 24'ü yakalandı.

Sahte İlan Çetesi Çökertildi! 2,5 Milyonluk Vurgun Yapmışlar - Resim : 1
Şüpheliler, milyonluk vurgun yapmış.

18 ŞİKAYETÇİ VAR

İncelemelerde, çok sayıda kişinin site üzerinden sahte ilanlar düzenlenerek dolandırıldığı ve şüphelilerin hesaplarında 2 milyon 597 bin 61 liralık hareketlilik olduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında 18 kişinin şikayetçi olduğu, bu kişilerin sahte ilanlar ve internet siteleri aracılığıyla çeşitli yollarla maddi zarara uğratıldığı belirlendi. Operasyon kapsamında 27 telefon ile sim kartı, 9 bilgisayar ve yaklaşık 350 bin lira değerinde altın ve paraya el konuldu. Yakalanan 24 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA

Etiketler
dolandırıcılık Kocaeli
Son Güncelleme:
