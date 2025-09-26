Aydın’da Pamuk Toplama Fiyatı Belli Oldu

Aydın’da tavsiye niteliğinde alınan makineli pamuk toplama ücreti, 2025 yılı için nakliye hariç 1300 TL/da olarak belirlendi.

Efeler Ziraat Odası’ndan yapılan açıklamada, "Üretici ile pamuk toplama makinesi sahibi arasında doğabilecek bir anlaşmazlık olması durumunda yol gösterici olabilmek adına tavsiye niteliğinde alınan pamuk toplama ücretleri belirlendi.

Aydın İl Koordinasyon Kurulu olarak pamuk ekiminin yoğun olarak yapıldığı Germencik, İncirliova, Koçarlı, Söke, Yenipazar, Köşk ve Efeler Ziraat Odası Başkanlarının yaptığı görüşmeler neticesinde pamuk toplama ücretleri 2025 yılı için nakliye hariç 1300 tl/da olarak belirlendi. Tüm pamuk üreticilerimize ve pamuk toplama makinesi sahiplerine hayırlı olmasını dileriz" denildi.

Kaynak: İHA

