İran Uyruklu Şahsın Uyuşturucu Sevkiyatı Engellendi: 50 Bin Hap Ele Geçirildi

Sakarya’da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 50 bin 140 adet sentetik ecza ilacı ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan İran uyruklu şüpheli tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 44 yaşındaki A.Y. isimli İran uyruklu şahsın araçla uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisini aldı.

Harekete geçen ekipler, Kuzey Marmara Otoyolu Adapazarı gişelerinde şüphelinin aracını durdurdu. Araçta yapılan detaylı aramada 50 bin 140 adet (7 kilo 150 gram) sentetik ecza ilacı ele geçirildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan A.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece çıkarıldığı duruşmada tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

