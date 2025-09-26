Samsun'da Kumar Operasyonu! 4 Kişi Hakkında İşlem

Samsun'un Kavak ilçesinde bir kıraathanede düzenlenen operasyonda kumar oynayan şahıslara yönelik işlem yapıldı.

Samsun'da Kumar Operasyonu! 4 Kişi Hakkında İşlem
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 25 Eylül Perşembe günü saat 21.00 sıralarında Kavak ilçesinde bir kıraathanede yapılan operasyonda, 3 kişinin kumar oynadığı belirlendi.

Kumar oynayan şahıslara idari yaptırım uygulanırken, iş yeri sorumlusu Y.D. (56) hakkında "kumar oynanması için yer ve imkân sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Y.D., işlemlerinin tamamlanması için Kavak Şehit Nurettin Cinssoy Polis Merkezi Amirliği’ne teslim edildi.

Kastamonu’da Feci Kaza! Otomobil Tepetaklak Oldu, Yaralılar VarKastamonu’da Feci Kaza! Otomobil Tepetaklak Oldu, Yaralılar VarGüncel
Afyonkarahisar’da Düğün Magandalarına Operasyon: 4 GözaltıAfyonkarahisar’da Düğün Magandalarına Operasyon: 4 GözaltıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Samsun Operasyon
Ayşe Tokyaz Cinayeti Davasında İfade Sızdıran İki Polis İlk Kez Hakim Karşısına Çıktı Ayşe Tokyaz Cinayeti Davasında İfade Sızdıran İki Polis İlk Kez Hakim Karşısına Çıktı
Danıştay’dan Tartışmalı 'Kartalkaya' Kararı: Bakan Yardımcısı İçin Soruşturma İzni Yok Bakan Yardımcısı İçin Soruşturma İzni Yok
Sadettin Saran Sorunlu Dalı Kökten Kesiyor! Fenerbahçe’de Domenico Tedesco Dönemi Bitiyor: İşte Yerine Gelecek Yeni Hoca Fenerbahçe’de Domenico Tedesco Dönemi Bitiyor
Erken Emeklilik Bekleyenler Dikkat! SGK Uzmanı Özgür Erdursun Üstüne Basa Basa Uyardı: Emeklilik İçin Satın Almanız Gerekli Erken Emeklilik Bekleyenler Dikkat
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü Sanatçı Güllü'nün Şüpheli Ölümü Ünlü Sanatçı Güllü'nün Şüpheli Ölümü
Mahkemeden Karar Çıktı: Kayyım Gürsel Tekin Görevine Devam Edecek Kayyım Gürsel Tekin Görevine Devam Edecek
Okuyucularımızın Dikkatine! Okuyucularımızın Dikkatine!
Özgür Özel'den Mahkemenin 'Gürsel Tekin' Kararına İlk Tepki Özel'den 'Gürsel Tekin' Kararına İlk Tepki
ABD ile Türkiye'nin Doğal Gaz Anlaşmasına Rusya'dan Yanıt Geldi! ABD ile Türkiye'nin Doğal Gaz Anlaşmasına Rusya'dan Yanıt Geldi!