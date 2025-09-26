Samsun'da Kumar Operasyonu! 4 Kişi Hakkında İşlem

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 25 Eylül Perşembe günü saat 21.00 sıralarında Kavak ilçesinde bir kıraathanede yapılan operasyonda, 3 kişinin kumar oynadığı belirlendi.

Kumar oynayan şahıslara idari yaptırım uygulanırken, iş yeri sorumlusu Y.D. (56) hakkında "kumar oynanması için yer ve imkân sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Y.D., işlemlerinin tamamlanması için Kavak Şehit Nurettin Cinssoy Polis Merkezi Amirliği’ne teslim edildi.

Kaynak: İHA