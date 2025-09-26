Ayşe Tokyaz Cinayeti Davasında İfade Sızdıran İki Polis İlk Kez Hakim Karşısına Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Küçükçekmece'de 11 Temmuz'da acımasızca katledildikten sonra Eyüpsultan'da yol kenarında valizin içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmada, iddianame hazırlandı.

Savcılıkta ifade veren kardeşi Esra Tokyaz'ın, kasten öldürme suçunun şüphelisi eski polis memuru Cemil Koç'un kendisini arayarak hakkında verdiği ifadeden haberdar olduğunu söylemesi üzerine, bilgiyi paylaşanların tespitine yönelik çalışma başlatılmıştı.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

Yapılan inceleme sonucu, Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memurları Necdet Ç. ve Zülfü B.’nin sisteme girerek Cemil Koç’un bilgilerini sorguladıkları belirlendi. Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Necdet Ç. için toplamda 8 yıla kadar, tutuksuz sanık Zülfü B. içinse 7 yıla kadar hapis cezası istendi.

Ayşe Tokyaz'ın kardeşi Esra Tokyaz

AYŞE'NİN ANNESİ VE KARDEŞİ DURUŞMAYA KATILDI

Olayla ilgili Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli 1'i tutuklu 1'i tutuksuz 2 polis memuru bugün ilk kez Küçükçekmece Adliyesi 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Yoğun güvenlik önleminin alındığı duruşmaya Esra Tokyaz ve Ayşe Tokyaz'ın annesi katıldı.

'SÜREKLİ BENİ İSTANBUL'A ÇAĞIRDI'

Tutuklu sanık Necdet Ç. savunmasında, "Ben 2016-2017 yılında Cemil ile birlikte aynı lojmanda oturuyorduk. 2020 yılından sonra telefonla görüşmeye devam ettik. Cuma akşamı Cemil beni aradı 'çalışıyor musun' diye sordu. 'Hayır' dedim. Ertesi gün Cemil beni WhatsApp'tan saat 9 gibi aramış uyanınca gördüm ve geri döndüm ancak açmadı. Sonra beni yeniden WhatsApp'tan aradı. Bana 'İstanbul'a gelmiyor musun' diye sordu. Ben de 2 kişi çalıştığımızı ve yıllık iznimin olmadığını söyledim ve kapattık. Aynı gün içinde tekrar aradı. Bana, 'Diyarbakır da birlikte çalıştığımız dönemden kalma şu an İstanbul da olan başka birisi var mı' diye sordu. Yok dedim. Sonra yeniden aradı beni ve 'İzin isteyip gelsene bana' dedi. Ben de şüphelendim beni sürekli arıyordu. Ben de beni kullandığını düşündüm ve aramalarına cevap vermedim. Yine aradı kaçta işe gideceğimi öğrendi. Benim dosyama bakar mısın dedi. 'Cemil, ben çalışıyorum bakamam' dedim. Hangi dosyası olduğunu bilmiyordum. Sonra bana sitem etti ve telefonu kapattı. Ben de bu kadar sık araması üzerine şüphelendim o yüzden karıştığı bir olay mı var diye o sırada iş yerinde olan diğer sanık Zülfü B.'ye Cemil'in TC'sini verdim karıştığı bir olay olup olmadığını sordum. Zülfü de bana olay özetini gösterip bir tane belge fotoğrafı gönderdi. Cemil'in 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan dosya firarisi olduğunu gördüm. Ama ben Cemil'i aramadım bilgi vermedim. Ben kesinlikle Cemil'e Zülfü'nün bana gönderdiği Esra Tokyaz'ın şikayetiyle ilgili bilgi verdim olayı anlattım. Pol-net sisteminde zaten Esra'nın verdiği beyanın detayını görebileceğim bir ekran yoktur" şeklinde konuştu.

'BU KONULARDA DETAY VERMEZDİ'

Necdet Ç., "Yaklaşık 5 Ay önce bana ben Ayşe ile nişanlandım dedi. Ben de şaşırmıştım 'ya sen Eskişehir'de değil miydin ya ne ara oldu' dedim. Ama cevap vermedi. Cemil genelde bu konularda çok detay vermezdi" dedi.

Ayşe Tokyaz

TUTUKSUZ SANIK SUÇLAMALARI REDDETTİ

Tutuksuz sanık Zülfü B. savunmasında, "Öncelikle sanık Necdet Ç. benim şefimdir. Onun bana verdiği talimatları kanuna aykırı değilse yerine getirme zorunluluğum vardır. 12 Temmuz günü de Necdet bana şubede olup olmadığımı sordu sonra da beni aradı. Şubede olduğumu öğrenen sanık beni telefonla aradı görüşmede, bana bir çalışma olduğunu ve bu nedenle sorgulama yapmam gerektiğini söyledi. Ben de sistemi kapattığımı söyledim. O da bana benim sistemimi kullan dedi ben de demek ki önemli diyerek baktım. Ben de sisteme girerek kayıtlı olay özetinin fotosunu atıp ona attım. Okumadım okusam da anlamazdım çünkü detayını göremiyordum. Şahsın cinayet olayına karıştığını sohbet esnasında sonradan öğrendim ben de bu konuyla ilgili olduğunu düşünmedim. Ben Esra Tokyaz'ın verdiği ifadeyi görmedim sadece pol-net sisteminde olay özetini görebiliyordum bu sebeple sadece 81 ilde tüm emniyet birimlerinin görebileceği kısmı görüp şefime gönderdim. Benim o beyanı görebilmem için Esra Tokyaz'ın ifadesini alan birimin bana yetki vermesi lazım böyle bir şey olmadı. Ben sadece bana verilen talimatı yerine getirdim. Ben üstüme atılı suçları kabul etmiyorum. Cemil Koç'u da Esra Tokyaz'ı da tanımam bir bağım yoktur" dedi.

Ayşe Tokyaz'ın kardeşi Esra Tokyaz

'KARDEŞİM DE BEN DE HAKKIMIZI HELAL ETMİYORUZ'

Esra Tokyaz beyanında, "Olay tarihinde polislere, 'kardeşimi kurtarın beni koruyun' diye verdiğim ifadeyi bu kişiler Cemil'e gönderdi. Cemil beni günlerce tehdit etti. 3 gün boyunca kardeşimi bulamadım. Beni bir şekilde oyaladılar. Benim kardeşimi bulamama engel olmak için ifademi almamakta direndikleri gibi bir şekilde vermiş olduğum ifademi de şu an huzurda bulunan her iki sanık Cemil Koç'a ileterek benim tehdit edilmeme sebep oldular. Benim ifademi Cemil öğrendikten sonra arayıp beni tehdit etti. Bu sebeple sanıklardan şikayetçiyim. Bugünde buradayım sizin yanınızdayım adaleti aradım. Beni bile Cemil Koç'a teslim edecek kadar gözleri kararmıştı. 3 gün sonra valiz içinde kardeşimin çürümüş bedenini buldum. Bu 2 kişiden de ben de kardeşim de hakkımız helal değildir"ifadelerini kullandı.

19 KASIM'A ERTELENDİ

Ara kararı açıklayan hakim tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanığın ise adli kontrol hükmünü devamına karar verdi. Duruşma eksik hususların giderilmesi için 19 Kasım tarihine ertelendi.

'HAKKIMIZI HELAL ETMİYORUZ'

Duruşma sonrası açıklama yapan Esra Tokyaz, "Ben kardeşimin bulunması için onlara gittim ama onlar bulamadılar Cemil'e ifademi vermişler. Ne beni koruyabildiler ne kardeşimi kurtarabildiler. Ben tekrardan onlardan şikayetçi olduğumu söyledim. Benim ifademi satır satır Cemil'e vermişlerdi şüpheli olduğunu bildikleri halde. Ben kardeşimin 3 gün sonra cenazesini bulabildim. Çünkü ifademi verdikleri için Cemil'in kaçmasına sebep oldular. Ben korktum çünkü yanımda kimse yoktu, polislere gidiyordum. Bir insana, ailenizden sonra sığınabileceğiniz ilk yer polis karakoludur ama ben gittiğimde tüm karakollardan kapı dışarı edildim. Aksine Cemil beni isteseydi, beni bile Cemil'e teslim ederlerdi. Gözlerini o derece karartmışlardı ki ifademi verecek kadar. Ben de içimde taşıdığım Ayşe de ona ve onu savunan o 2 polise hakkımızı helal etmiyoruz" dedi.

🔴Ayşe Tokyaz'ın kardeşi Esra Tokyaz, ifadesini sızdıran 2 polise hakkını helal etmediğini söyledi:



🗣️"Ne beni koruyabildiler ne kardeşimi kurtarabildiler. Ben kardeşimin 3 gün sonra cenazesini bulabildim. Bir insanın, ailesinden sonra sığınabileceğiniz ilk yer polis karakoludur…

