Ayşe Tokyaz Cinayeti... Zanlıya Bilgi Sızdıranların Kimlikleri Şok Etti!

Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni skandal ortaya çıktı. Zanlıya bilgi aktardıkları iddia edilen 2 polis, 8 yıla kadar hapisle yargılanacak.

Ayşe Tokyaz Cinayeti... Zanlıya Bilgi Sızdıranların Kimlikleri Şok Etti!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Eyüpsultan’da valiz içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ın katil zanlısı Cemil Koç’a bilgi aktardıkları iddia edilen 2 polis hakkında dava açıldı. Polisler, “görevi kötüye kullanma” ve “verileri hukuka aykırı verme” suçlarından 3 yıl 6 aydan 8 yıla kadar hapisle yargılanacak. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, Tokyaz’ın eski erkek arkadaşı ve eski polis memuru Cemil Koç’un, kızın öldürülmeden önce hakkında yapılan ihbardan haberdar olduğu ortaya çıktı. Yapılan incelemeler sonucu, Malatya’da görevli polis memurları N.Ç. ve Z.B.’nin, Koç’un talebiyle sisteme giriş yapıp bilgi sızdırdıkları belirlendi.

YARGILAMA BAŞLAYACAK

Savcılık, sanık polislerin sorgulama yaptırarak evrakı Koç’a ulaştırdığını, bu yolla soruşturmanın selametini bozduklarını belirtti. İddianameyi kabul eden Küçükçekmece 7. Asliye Ceza Mahkemesi, 2 polisin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlayacak.

NE OLMUŞTU?

13 Temmuz’da Eyüpsultan’da bir valiz içinde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ın cesedi bulunmuştu. Tokyaz’ın eski erkek arkadaşı Cemil Koç’un evinde öldürüldüğü, ardından valize konularak yol kenarına bırakıldığı tespit edilmişti. Polislikten ihraç edilen Koç ve bazı polislerin de aralarında bulunduğu toplam 12 kişi tutuklanmıştı.

İstanbul’da Katledilen Ayşe Tokyaz’ın Hayalleri Hatay’da Yaşıyor! İkizi Esra Yürek Yakan Listeyi Paylaştıİstanbul’da Katledilen Ayşe Tokyaz’ın Hayalleri Hatay’da Yaşıyor! İkizi Esra Yürek Yakan Listeyi PaylaştıGüncel

Ayşe Tokyaz Cinayetinde Flaş Gelişme! 4'ü Polis 5 TutuklamaAyşe Tokyaz Cinayetinde Flaş Gelişme! 4'ü Polis 5 TutuklamaGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Ayşe Tokyaz Kadın cinayetleri
2 Binden Fazla Turisti Taşıyor! Bodrum'da Lüks Kruvaziyer
2 Binden Fazla Turisti Taşıyor! Bodrum'da Lüks Kruvaziyer
Türkiye’ye Gece Yarısı Uyarısı! Balkanlar’dan Hızla Geliyor, Akşam Tir Tir Titretecek
Balkanlar’dan Hızla Geliyor, Tir Tir Titretecek
Galatasaray’a Transfer Oluyordu! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Hakan Çalhanoğlu Gerçeğini Açıkladı: Dursun Özbek Küplere Binecek
Ali Koç'tan Hakan Çalhanoğlu Gerçeğini Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Ali Koç Yeni Yönetim Kurulu Listesini Açıkladı! Fenerbahçe’de Seçim Öncesi Liste Netleşti: Listede Sürpriz İsim… Ali Koç Yeni Yönetim Kurulu Listesini Açıkladı
Dünyanın En Çirkin Arabası! Görenler Yolunu Değiştiriyor, 100 Üzerinden 7 Puan Aldı: İşte Satışı Dahi Olmayan O Model… Dünyanın En Çirkin Arabası!
SGK’dan 1995, 1997, 1998 ve 2008 Girişlilere Müjde! 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı
CHP'de Sürpriz Görüşme... Kulisler Hareketlendi: Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu Bir Araya Gelecek CHP'de Sürpriz Görüşme
Köyceğiz Belediyesi'ne Operasyon: Başkan Yardımcısı Gözaltında Bir CHP'li Belediyeye Daha Operasyon