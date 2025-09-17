Ayşe Tokyaz Cinayeti... Zanlıya Bilgi Sızdıranların Kimlikleri Şok Etti!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Eyüpsultan’da valiz içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ın katil zanlısı Cemil Koç’a bilgi aktardıkları iddia edilen 2 polis hakkında dava açıldı. Polisler, “görevi kötüye kullanma” ve “verileri hukuka aykırı verme” suçlarından 3 yıl 6 aydan 8 yıla kadar hapisle yargılanacak. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, Tokyaz’ın eski erkek arkadaşı ve eski polis memuru Cemil Koç’un, kızın öldürülmeden önce hakkında yapılan ihbardan haberdar olduğu ortaya çıktı. Yapılan incelemeler sonucu, Malatya’da görevli polis memurları N.Ç. ve Z.B.’nin, Koç’un talebiyle sisteme giriş yapıp bilgi sızdırdıkları belirlendi.

YARGILAMA BAŞLAYACAK

Savcılık, sanık polislerin sorgulama yaptırarak evrakı Koç’a ulaştırdığını, bu yolla soruşturmanın selametini bozduklarını belirtti. İddianameyi kabul eden Küçükçekmece 7. Asliye Ceza Mahkemesi, 2 polisin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlayacak.

NE OLMUŞTU?

13 Temmuz’da Eyüpsultan’da bir valiz içinde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ın cesedi bulunmuştu. Tokyaz’ın eski erkek arkadaşı Cemil Koç’un evinde öldürüldüğü, ardından valize konularak yol kenarına bırakıldığı tespit edilmişti. Polislikten ihraç edilen Koç ve bazı polislerin de aralarında bulunduğu toplam 12 kişi tutuklanmıştı.

Kaynak: AA