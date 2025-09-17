Türkiye’ye Gece Yarısı Uyarısı! Balkanlar’dan Hızla Geliyor, Akşam Tir Tir Titretecek
Meteorolojiden Türkiye’ye yeni bir uyarı yapıldı. Yeni hava sistemi Balkanlar üzerinden geliyor. Akşam tir tir titretecek.
Türkiye’ye yönelik meteorolojiden soğuk hava uyarısı yapıldı. Bu akşam dışarıda planı olanlar dikkat. Balkanlar üzerinden geliyor bir anda vuracak.
Ünlü meteoroloji sayfası Hava Forum, Türkiye’ye yönelik yeni bir uyarıda bulundu.
BALKANLAR ÜZERİNDEN GELİYOR! AKŞAM TİR TİR TİTRETECEK
Hava Forum tarafından yapılan açıklamada Balkanlar üzerinden soğuk hava sisteminin geldiği ifade edilerek, "Balkanlar harika bir şekilde geliyor. Yazcıları üzücü, soğukçuları ise sevindirici bir haber...” ifadeleri kullanıldı.
