Kiracısının Burnunu Kıran İş Yeri Sahibi Cezaevine Gönderildi

Samsun’un Atakum ilçesinde iş yeri sahibi ile kiracısı arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kirasını verdiği işletmenin sahibinden şiddet gören kiracı hastanelik oldu, iş yeri sahibi ise tutuklandı.

Olay, Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, iş yeri sahibi N.Ç. (47) ile kiracısı S.Y. (31) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada N.Ç., kiracısını darbederek burnunu kırdı. Yaralanan S.Y., kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Şikayet üzerine harekete geçen Denizevleri Polis Merkezi ekipleri, iş yeri sahibi N.Ç.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.Ç., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

