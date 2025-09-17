Kiracısının Burnunu Kıran İş Yeri Sahibi Cezaevine Gönderildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, iş yeri sahibi N.Ç. (47) ile kiracısı S.Y. (31) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada N.Ç., kiracısını darbederek burnunu kırdı. Yaralanan S.Y., kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Şikayet üzerine harekete geçen Denizevleri Polis Merkezi ekipleri, iş yeri sahibi N.Ç.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.Ç., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

