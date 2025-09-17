2 Binden Fazla Turisti Taşıyor! Bodrum'da Lüks Kruvaziyer

Bahamalar bayraklı "Resilient Lady" kruvaziyeri, 2 bin 521 yolcusuyla Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi. Bodrum'a gelen kruvaziyerin bir sonraki rotası Mikonos Limanı olacak.

Son Güncelleme:
2 Binden Fazla Turisti Taşıyor! Bodrum'da Lüks Kruvaziyer
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bahamalar bayraklı "Resilient Lady" kruvaziyeri, 2 bin 521 yolcusuyla Muğla'nın Bodrum ilçesini ziyaret etti.

Rodos Limanı'nın ardından rotasını Muğla'ya çeviren 277 metrelik dev gemi, Bodrum Limanı'na demirledi. Gemide çoğu ABD'li 2 bin 521 yolcu ve 1161 personel bulunduğu belirtildi.

Gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrıldı.

Bazı turistler Paşatarlası ve Kumbahçe sahili ile çarşıyı gezdi, bazıları da alışveriş yaparak tarihi ve turistik alanları ziyaret etti. "Resilient Lady" akşam saatlerinde Mikonos Limanı'na hareket edecek.

Büyüklüğüyle dikkati çeken gemi dron ile havadan da görüntülendi.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Kilis’te Asayiş Operasyonu! 41 Şahıs Yakalandı Kilis’te Asayiş Operasyonu! 41 Şahıs Yakalandı
Sürpriz Gelişme! Fenerbahçe Bir İmza Daha Attırdı: Transferler Bitti Derken Anlaşma Sağlandı Fenerbahçe Bir İmza Daha Attırdı
Kiracısının Burnunu Kıran İş Yeri Sahibi Cezaevine Gönderildi Kiracısının Burnunu Kıran İş Yeri Sahibi Cezaevine Gönderildi
Türkiye’ye Gece Yarısı Uyarısı! Balkanlar’dan Hızla Geliyor, Akşam Tir Tir Titretecek Balkanlar’dan Hızla Geliyor, Tir Tir Titretecek
ÇOK OKUNANLAR
Ali Koç Yeni Yönetim Kurulu Listesini Açıkladı! Fenerbahçe’de Seçim Öncesi Liste Netleşti: Listede Sürpriz İsim… Ali Koç Yeni Yönetim Kurulu Listesini Açıkladı
Dünyanın En Çirkin Arabası! Görenler Yolunu Değiştiriyor, 100 Üzerinden 7 Puan Aldı: İşte Satışı Dahi Olmayan O Model… Dünyanın En Çirkin Arabası!
SGK’dan 1995, 1997, 1998 ve 2008 Girişlilere Müjde! 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı
CHP'de Sürpriz Görüşme... Kulisler Hareketlendi: Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu Bir Araya Gelecek CHP'de Sürpriz Görüşme
Köyceğiz Belediyesi'ne Operasyon: Başkan Yardımcısı Gözaltında Bir CHP'li Belediyeye Daha Operasyon