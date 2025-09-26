ABB'ye Konser Soruşturmasında 9 Tutuklama Talebi
ABB'ye yönelik yürütülen konser soruşturmasında adliyeye sevk edilen 14 kişiden 9'unun tutuklanması talep edilirken 5 kişi hakkında ise adli kontrol talep edildi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde, 2021-2024 arasındaki konser harcamalarıyla "kamu zararına neden oldukları" iddiasıyla gözaltına alınan 14 kişi bugün adliyeye sevk edilmişti.
Adliyeye sevk edilen 14 kişiden 9’u hakkında tutuklama talep edilirken, 5 kişi de adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.
BAŞSAVCILIĞIN AÇIKLAMASI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturmaya ilişkin açıklamasında, “İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdii raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay incelemesi, bilirkişi raporlarına göre 32 adet konser hizmet alımında idarenin 154.453.221,60 TL zarara uğratıldığı tespit edilmiştir” denilmişti.
