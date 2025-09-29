Beyaz Saray'daki Gazze Zirvesinde Tarihi Karar! Netanyahu, ABD'nin Planını Onayladı

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’daki görüşme sonrası Netanyahu’nun 21 maddelik Gazze Planı’nı kabul ettiğini açıkladı. Plan, savaşın sonlandırılmasını içeriyor.

Son Güncelleme:
Beyaz Saray'daki Gazze Zirvesinde Tarihi Karar! Netanyahu, ABD'nin Planını Onayladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gazze’de ateşkes sağlanması için uluslararası baskıların yoğunlaştığı bir dönemde ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da İsrail Başbakanı Netanyahu’yu ağırladı. Görüşme öncesi "Çok eminim, Gazze’de barış olacak” diyen Trump, toplantıdan çıkan sonucu duyurdu.

Beyaz Saray'daki Gazze Zirvesinde Tarihi Karar! Netanyahu, ABD'nin Planını Onayladı - Resim : 1
Trump, görüşme öncesi Gazze için barış mesajı verdi.

NETANYAHU'YA TEŞEKKÜR

Trump şunları söyledi: "Gazze Planı’nı kabul ettiği için Netanyahu'ya teşekkür etmek istiyorum. Birlikte çalışırsak, yıllardır, on yıllardır, hatta yüzyıllardır gördüğümüz ölüm ve yıkıma son verebiliriz. Bölge için güvenlik, barış ve refahın yeni bir sayfasını açabiliriz. Hamas bunu bitirmek istiyor, bunu duyuyorum. Artık insanlar barış istiyor, normalleşme istiyor. Bu savaşın bitmesini benden ve Netanyahu'dan daha fazla kimse isteyemez." Trump, Gazze Planı kapsamında kurulacak olan geçiş yönetiminde diğer ülkelerin liderlerin de yer alacağını belirterek, "Önümüzdeki günlerde isimlerini açıklayacağız" dedi.

BEYAZ SARAY DETAYLARI PAYLAŞTI

Öte yandan, Beyaz Saray, ABD’nin Gazze Planı kapsamında İsrail’in Gazze Şeridi'ni işgal veya ilhak etmeyeceğini açıkladı. Beyaz Saray, ABD’nin Gazze Planı kapsamında tüm esirler iade edildikten sonra, barış içinde bir arada yaşamayı ve silahlarını teslim etmeyi taahhüt eden Hamas üyelerinin affedileceğini de duyurdu. Beyaz Saray, ABD’nin Gazze Planı kapsamında İsrail’in söz konusu planı kabul etmesinin ardından 72 saat içinde sağ ve ölü tüm rehinelerin iade edileceğini aktardı.

Beyaz Saray, Trump'ın Gazze İçin Barış Planını Açıkladı: İşte O Maddeler!Beyaz Saray, Trump'ın Gazze İçin Barış Planını Açıkladı: İşte O Maddeler!Dünya

Trump’tan İsrail'e Net Gazze Mesajı! Netanyahu Köşeye SıkıştıTrump’tan İsrail'e Net Gazze Mesajı! Netanyahu Köşeye SıkıştıDünya

Gazze'de Can Kaybı Katlanıyor! 66 Bini AştıGazze'de Can Kaybı Katlanıyor! 66 Bini AştıDünya

ABD’nin Gazze Planı Sızdı... İşte 21 Maddelik Yol HaritasıABD’nin Gazze Planı Sızdı... İşte 21 Maddelik Yol HaritasıDünya

Kaynak: İHA

Etiketler
Gazze Donald Trump Binyamin Netanyahu
Son Güncelleme:
Sözleşmesindeki Özel Madde Ortaya Çıktı! Galatasaray'dan Ayrılabilir Yıldız İsim Galatasaray'dan Ayrılabilir
İsrail Basını Duyurdu... Netanyahu, Katar'dan Özür Dilemiş! İsrail Basını Duyurdu... Netanyahu, Katar'dan Özür Dilemiş!
Herkesin Evinde Bulunuyordu: Türkiye'nin Mobilya Devi Resmen İflas Etti! Yüzlerce Çalışan İşsiz Kalacak Türkiye'nin Mobilya Devi İflas Etti
Beyaz Saray, Trump'ın Gazze İçin Barış Planını Açıkladı: İşte O Maddeler! Beyaz Saray, Gazze İçin Barış Planını Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Servetiyle Ne Yapacağını Şaşıran Bülent Ersoy'dan Bomba Açıklama! Bakın 'Miras' Kriteri Neymiş... Miras Açıklamasıyla Ortalığı Kasıp Kavurdu
Türkiye Listeyi Altüst Etti! Avrupa'nın En İyi 10 Hava Yolu Şirketi Açıklandı Avrupa'nın En İyi 10 Hava Yolu Şirketi Açıklandı
120 Yıldır Sektörde Fırtına Gibi Esiyordu! Yıllık 4 Milyar TL Ciro Yapan Dev Şirket Resmen İflas Etti 120 Yıllık Dev Şirket İflas Etti
Özgür Çelik Mazbatasını Aldı! Resmen Yeniden Başkan Özgür Çelik Mazbatasını Aldı
Eski Emniyet Müdürü Açıkladı: 'Güllü'nün Ölümünde O Detay Şüpheli' Eski Emniyet Müdürü Açıkladı: 'Güllü'nün Ölümünde O Detay Şüpheli'