Beyaz Saray'daki Gazze Zirvesinde Tarihi Karar! Netanyahu, ABD'nin Planını Onayladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gazze’de ateşkes sağlanması için uluslararası baskıların yoğunlaştığı bir dönemde ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da İsrail Başbakanı Netanyahu’yu ağırladı. Görüşme öncesi "Çok eminim, Gazze’de barış olacak” diyen Trump, toplantıdan çıkan sonucu duyurdu.

Trump, görüşme öncesi Gazze için barış mesajı verdi.

NETANYAHU'YA TEŞEKKÜR

Trump şunları söyledi: "Gazze Planı’nı kabul ettiği için Netanyahu'ya teşekkür etmek istiyorum. Birlikte çalışırsak, yıllardır, on yıllardır, hatta yüzyıllardır gördüğümüz ölüm ve yıkıma son verebiliriz. Bölge için güvenlik, barış ve refahın yeni bir sayfasını açabiliriz. Hamas bunu bitirmek istiyor, bunu duyuyorum. Artık insanlar barış istiyor, normalleşme istiyor. Bu savaşın bitmesini benden ve Netanyahu'dan daha fazla kimse isteyemez." Trump, Gazze Planı kapsamında kurulacak olan geçiş yönetiminde diğer ülkelerin liderlerin de yer alacağını belirterek, "Önümüzdeki günlerde isimlerini açıklayacağız" dedi.

BEYAZ SARAY DETAYLARI PAYLAŞTI

Öte yandan, Beyaz Saray, ABD’nin Gazze Planı kapsamında İsrail’in Gazze Şeridi'ni işgal veya ilhak etmeyeceğini açıkladı. Beyaz Saray, ABD’nin Gazze Planı kapsamında tüm esirler iade edildikten sonra, barış içinde bir arada yaşamayı ve silahlarını teslim etmeyi taahhüt eden Hamas üyelerinin affedileceğini de duyurdu. Beyaz Saray, ABD’nin Gazze Planı kapsamında İsrail’in söz konusu planı kabul etmesinin ardından 72 saat içinde sağ ve ölü tüm rehinelerin iade edileceğini aktardı.

Kaynak: İHA