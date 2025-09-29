Gazze'de Can Kaybı Katlanıyor! 66 Bini Aştı

İsrail güçlerinin yaklaşık iki yıldır saldırı düzenlediği Gazze Şeridi'nde yaşamını yitirenlerin sayısı artıyor. Can kaybı son 24 saatte 50 artarak 66 bin 55'e yükseldi.

Gazze'de Can Kaybı Katlanıyor! 66 Bini Aştı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sürüyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler verildi.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 50 ölü ve 184 yaralının getirildiği aktarıldı. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 13 bin 187 Filistinlinin öldüğü, 56 bin 305 kişinin yaralandığı belirtildi.

Gazze'de Can Kaybı Katlanıyor! 66 Bini Aştı - Resim : 1

YARDIM NOKTALARINI DA VURUYOR

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 571'e, yaralananların sayısının da 18 bin 817'ye ulaştığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 66 bin 55'e, yaralıların 168 bin 346'ya yükseldiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.​​​​​​​

Sağlık Bakanlığı Duyurdu: Gazze'de Kan Bankaları Tamamen Durma NoktasındaSağlık Bakanlığı Duyurdu: Gazze'de Kan Bankaları Tamamen Durma NoktasındaDünya
Beyaz Saray’da Tarihi Gazze Zirvesi! 21 Maddelik Plan MasadaBeyaz Saray’da Tarihi Gazze Zirvesi! 21 Maddelik Plan MasadaGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
İsrail Gazze
Togg'un Avrupa Macerası Başladı! Almanya Satış Fiyatları Belli Oldu: Togg'un Almanya Fiyatı Ne Kadar, İlk Satışlar Ne Zaman Yapılacak? Togg'un Almanya Satış Fiyatları Belli Oldu
Trump-Netanyahu Görüşmesi Öncesi Beyaz Saray'dan Kritik Açıklama Trump-Netanyahu Görüşmesi Öncesi Beyaz Saray'dan Kritik Açıklama
Taraftarlar Heykelini Dikecek! Osimhen'den Galatasaray'a 300 Milyon TL'lik Jest Osimhen'den Galatasaray'a 300 Milyon TL
İsrail Yine Gazze'de Şifa Hastanesi Çevresini Bombaladı! Çok Sayıda Yaralı Var İsrail, Gazze'de Şifa Hastanesi Çevresini Bombaladı
ÇOK OKUNANLAR
120 Yıldır Sektörde Fırtına Gibi Esiyordu! Yıllık 4 Milyar TL Ciro Yapan Dev Şirket Resmen İflas Etti 120 Yıllık Dev Şirket İflas Etti
Servetiyle Ne Yapacağını Şaşıran Bülent Ersoy'dan Bomba Açıklama! Bakın 'Miras' Kriteri Neymiş... Miras Açıklamasıyla Ortalığı Kasıp Kavurdu
Eski Emniyet Müdürü Açıkladı: 'Güllü'nün Ölümünde O Detay Şüpheli' Eski Emniyet Müdürü Açıkladı: 'Güllü'nün Ölümünde O Detay Şüpheli'
Güllü'nün Ölümünde Yeni Detaylar: İşte Kameradaki 2 Dakikalık Eksik Kısım ve 'Mayi Sabun' Detayı İşte Kameradaki 2 Dakikalık Eksik Kısım ve 'Mayi Sabun' Detayı
İsmail Küçükkaya'nın İlk Konuğu Özgür Özel! Gündeme Dair Kritik Açıklamalar... Özel'den F-35 Yorumu; 'Üstüme Düşeni Yaparım'