İsrail Yine Gazze'de Şifa Hastanesi Çevresini Bombaladı! Çok Sayıda Yaralı Var

İsrail'in iki yıldır aralıksız saldırılar düzenlediği Gazze'deki katliamları devam ediyor. İsrail ordusu son olarak Gazze kentinde saldırı uyarısında bulunduğu Ebu Hasira Caddesi'ndeki çok sayıda binayı bombaladı. İsrail ordusu, hiçbir uyarı yapmadan Ayidiyye Caddesi'nde bulunan Habib ailesine ait içinde insanların olduğu bir binayı da hedef aldı.

İsrail saldırısı sonucu çok sayıda Filistinli yaralandı, yıkılan binanın enkazında kalanlar oldu. Bölgede hedef alınan binalara sığınan yerinden edilmiş yüzlerce Filistinli yeniden yerinden edildi. Bir sivil savunma görevlisinin çektiği videoda İsrail ordusunun kurtarma ve sağlık ekiplerinin insani görevini yürüttüğü binayı hedef alma anları kayda geçti.

Videoda konuşan ismi açıklanmayan sivil savunma görevlisi, "İçinde bulunduğumuz Ebu Hasira ailesine ait ev hedef alındı." dedi. Filistinli görevli, İsrail saldırısında birçok insani hizmet veren kişinin yaralandığını aktardı. Yaralanan bir sağlık çalışanına ambulansta müdahale edildiği de görüldü.

HASTANELER KUŞATMA ALTINDA

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde de İsrail ordusunun Şifa Hastanesi ile gece saatlerinde hedef aldığı el-Hılu Hastanesini kuşattığı belirtildi. İsrail ordusunun aralıksız saldırıları nedeniyle hasta ve yaralıların hastaneye ulaşmasını, içeridekilerin de ayrılmasını engellediği kaydedildi. Şifa Hastanesindeki sağlık çalışanlarıyla irtibatın kesildiği, hastanede 12 yenidoğan bebeğin mahsur kaldığı aktarıldı.

Hılu Hastanesinde de İsrail ordusunun kuşatması ve tankların yaklaşması nedeniyle hasta ve yaralılar ile sağlık çalışanlarının hastanenin bodrum katına indiği bildirildi. İçinde hasta, yaralı ve sağlık personeli 90 kişinin bulunduğu hastaneye ulaşımın ve hastanedekilerin ayrılmasının mümkün olmadığına dikkati çekildi.

Gazze kentinin batı kesiminde, İsrail'in kentin doğu ve kuzey mahallelerine yoğunlaştırdığı kara ve hava saldırılarından kaçan çok sayıda Filistinli bulunuyor. İsrail'in saldırıları artırmasına rağmen Gazze kentinde 900 bin Filistinli topraklarını bırakmayı ve Gazze Şeridi'nin güneyine göç etmeyi reddediyor.

Kaynak: AA