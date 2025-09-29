Dünyanın En Yüksek Köprüsü Trafiğe Açıldı

Çin’in Guizhou eyaletinde yapımı tamamlanan Huajiang Büyük Kanyon Köprüsü 625 metre yüksekliğiyle “dünyanın en yüksek köprüsü” ünvanını aldı. 2 bin 890 metre uzunluğundaki köprü, 3 yılda tamamlandı ve kanyon geçiş süresini 2 dakikaya düşürdü.

Çin’in Guizhou eyaletinde yapımı tamamlanan Huajiang Büyük Kanyon Köprüsü, “dünyanın en yüksek köprüsü” ünvanıyla hizmete açıldı.

Toplam uzunluğu 2 bin 890 metre olan köprü, Beipan Nehri’nin 625 metre üzerinde yükseliyor. Üç yıllık çalışmanın ardından dün trafiğe açılan köprü, kanyon üzerindeki yolculuk süresini 2 saatten sadece 2 dakikaya indirdi. Guizhou eyalet yetkilileri, bin 420 metrelik ana açıklığıyla projenin, dağlık bölgede inşa edilen dünyanın en uzun açıklığa sahip çelik kafes kirişli asma köprüsü olduğunu açıkladı.

Çin’in en az gelişmiş eyaletlerinden biri olarak bilinen Guizhou’da bugüne kadar 30 binden fazla köprü inşa edildi. Bu köprüler arasında dünyanın en yüksek üç köprüsü de yer alıyor. Eyalet, dünyanın en yüksek 100 köprüsünün neredeyse yarısına ev sahipliği yaparken, Huajiang Büyük Kanyon Köprüsü’nün ABD’nin San Francisco kentindeki Golden Gate Köprüsü’nden yaklaşık 9 kat daha yüksek olduğu belirtildi.

