İsrail'den Batı Şeria'ya Baskın! Biri Çocuk 44 Kişiyi Alıkoydu

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da biri çocuk 44 Filistinliyi gözaltına aldı. Ayrıca Ramallah'ta UNRWA'ya ait bir sağlık merkezini kapattı.

İsrail'den Batı Şeria'ya Baskın! Biri Çocuk 44 Kişiyi Alıkoydu
İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'ya baskınları devam ediyor. İsrail güçleri son olarak Ramallah'ın kuzeyindeki Celzun Mülteci Kampı'na baskın düzenledi. İsrail askerleri Celzun'da evlerine zorla girerek arama yaptığı 5 Filistinliyi gözaltına aldı. Celzun kampında UNRWA'ya ait bir sağlık merkezini kapatan İsrail ordusu sonrasında kamptan çekildi.

Ramallah kentinin Ayn Misbah Mahallesinde İsrail askerleri evlerine baskın düzenlediği 14 yaşındaki İsmail es-Sarsur ile 18 yaşındaki kuzeni Mahmud es-Sarsur'u da gözaltına aldı.

İsrail ordusu, El Halil kentine bağlı Beyt Ummar ve Zahiriyye beldelerinde 6, Beytüllahim'in Beyt Fuccar beldesinde 2 Filistinliyi gözaltına aldı. El Halil'de İsrail askerlerinin kent ve çevresindeki beldelerin girişine çok sayıda askeri kontrol noktası kurup ana yolları trafiğe kapatarak Filistinlilerin hareket özgürlüğünü kısıtladı.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentine bağlı Akaba beldesinde de İsrail askerleri, evine baskın düzenlediği bir Filistinliyi gözaltına aldı. İsrail ordusunun Nablus'taki hedefinde Asker el-Kadim Mülteci Kampı vardı. Kampa baskın düzenleyen İsrail askerleri bir Filistinliyi gözaltına aldı. İsrail ordusu Eriha kentindeki Akabe Ceber Mülteci Kampı’na düzenlediği baskında da 3 Filistinliyi gözaltına aldı.

KEFR LAKİF'TE 17 GÖZALTI

İsrail ordusu, Kalkilya kentine bağlı Kefr Lakif beldesine düzenlediği baskında Filistinlilerin evlerine zorla girerek arama yaptı. İsrail askerleri, Kefr Lakif'te 17 Filistinliyi gözaltına aldı. Kudüs'ün kuzeyindeki Ram beldesinde İsrail ordusu, buldozerlerle bir lokantanın avlusunu yıktı.

Tulkerim kentinin güneyindeki Kefr Sur Köy Meclisi Başkanı Fevvaz Hamza, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun sabah saatlerinden itibaren beldede askeri operasyon başlattığını söyledi.

İsrail güçlerinin "onlarca eve baskın yaptığını ve tahrip ettiğini, bölge sakinlerini sorguya tabi tuttuğunu" kaydeden Hamza, İsrail güçlerinin bir evi askeri karargah ve sorgu merkezi olarak kullandıklarını ve şu ana kadar 7 kişiyi gözaltına aldıklarını belirtti.

Hamza, İsrail güçlerinin beldenin birçok mahallesine konuşlandığını ve bu durumun Filistinlilerin günlük yaşamını felce uğrattığını aktardı.

Kaynak: AA

