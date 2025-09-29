Okul Yemeğinden 6 Bin Öğrenci Zehirlendi! Her Gün Yüzlercesi Hastanelere Koşuyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Endonezya’da okul yemeklerinden zehirlenenlerin sayısı 6 bine yükseldi.

Endonezya’da okul yemekleri ücretsiz olarak sağlanırken, okullarda zehirlenme vakaları katlanmaya devam ediyor. Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto tarafından desteklenen ücretsiz okul yemeklerinden yedikten sonra zehirlenen öğrencilerin sayısı 6 bine yükseldiği bildirildi.

Subianto, konuya ilişkin açıklamasında, okullarda ücretsiz yemek programını savunurken, etkilenenlerin oranının küçük olduğunu söyledi ve "Elbette eksiklikler oldu, gıda zehirlenmeleri yaşandı. Servis edilen tüm yemekleri saydık, sapma, eksiklik veya hata yüzde 0,00017 oranında" diye konuştu.

Çocuklarda boy kısalığını önlemeyi amaçlayan programın birçok çocuk için beslenmeyi iyileştirdiğini, istihdam oluşturduğunu ve yerel çiftçilerle balıkçılara ürünlerini satma fırsatı sunduğunu aktaran Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto, "Bu, tatmin olduğumuz anlamına gelmiyor. Ama bence, dünya tarihinde bu büyüklükte bir insan çabası daha önce hiç yapılmadı. Brezilya'nın 40 milyon alıcıya ulaşması 11 yıl sürdü" ifadelerini kullandı.

Her gün yüzlerce vaka görülüyor.

BİR GÜNDE YÜZLERCE ÇOCUK ZEHİRLENDİ

Yetkililer, geçtiğimiz hafta Cuma günü Batı Cava eyaletine bağlı Garut bölgesindeki 5 okuldan 569 öğrencinin tavuk pilav tükettikten sonra mide bulantısı ve kusma yaşadığını bildirmişti. Orta Sulawesi eyaletine bağlı Banggai Adaları'nda ise 277 öğrenci ücretsiz yemeklerden yedikten sonra hastalanmıştı. Ulusal Beslenme Ajansı'ndan Cuma günü yapılan açıklamada, bölgedeki yemek dağıtımının geçici olarak durdurulduğu bildirilmişti.

