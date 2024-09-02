Çocuklar İçin Yetersiz Beslenme Alarmı! 'Bodurluk Oranı Yüzde 6'larda'

Türkiye'nin en derin sorunlarından biri yoksulluk... Okulların açılmasına günler kala yüz binlerce çocuğun yetersiz beslenme ve buna bağlı olarak ortaya çıkan sorunları gündemde. Evde sağlıklı beslenemeyen çocukların okulda aç kalmamasını hedefleyen Türkiye Okul Yemeği Koalisyonu, 21-22 Eylül tarihlerinde Ankara’da yapacakları toplantıya katılmaları için Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Aile Bakanlığı temsilcilerine çağrıda bulundu.

Cumhuriyet'in haberine göre, Türkiye Okul Yemeği Koalisyonu üyesi Hacer Foggo, Aile Bakanlığı'nın verilerini paylaştı. Buna göre düzenli sosyal yardım alan hane sayısı 2024’ün ilk yarısı itibarıyla 3,7 milyonu aştı. Yine Aile Bakanlığı’nın verilerine göre ailesinin yanında temel ihtiyaçları karşılanmayan çocuk sayısı 171 bin 895. Foggo, bu sayının 2025 yılında 200 bini bulacağını öngörüyor.

Okul terklerinin en önemli nedeninin yoksulluk olduğuna dikkat çeken Foggo, "Eğitim Reformu Girişimi (ERG), Eğitim İzleme 2023 yılı raporuna göre 2022-23 öğretim yılında zorunlu eğitim çağındaki yaklaşık 442 bin 643 çocuk eğitimin dışında kaldı. TÜİK rakamlarına göre çocuk işçi sayısı yüzde 22.1. Sadece bu rakamlar bile artık eğitimin hem ülkemizde hem de hane içinde alt basamaklarına indiğini gösteriyor. Okul terki demek bir çocuğun ya sokakta risk altında olduğunu gösterir ya da çocuk işçi olduğunu" dedi.

YETERSİZ BESLENME NELERE NEDEN OLUYOR?

Foggo, yetersiz beslenmenin neden olduğu etkilere ilişkin ise şunları söyledi:

"Dünya Sağlık Örgütü, yetersiz beslenmenin vücudun bulaşıcı hastalıklara karşı olan direncinin önemli ölçüde azalmasına, gelişim geriliğine neden olduğunu belirtiyor. Öğrenme güçlüğünün de en önemli nedeni yetersiz beslenmedir. Benim de sıkça tanık olduğum gibi çocuklarda yetersiz beslenme, sadece fiziksel değil ruhsal sorunlara da neden oluyor. Özellikle ergen çocuklarda ve gençlerde yokluk, yoksunluk ve yoksulluk gelecekleriyle ilgili kaygıya neden oluyor, umutsuzluk, depresyon ve zaman zaman da şiddeti körüklüyor. Araştırmalar yetersiz beslenmenin, çocuklarda bodurluk, düşük kilo, zayıf bağışıklık sistemi, öğrenme güçlükleri, konsantrasyon eksikliği, genel bilişsel gelişimde gerilik, demir eksikliği anemisi, enerji eksikliği, davranışsal sorunlar, huzursuzluk ve hiperaktivite, kas dokusunun kaybı ve zayıflaması, ciltte kuruluk, saç dökülmesi, saçın matlaşması ve renk değişiklikleri, gece körlüğü, ilerleyen yaşlarda kalp hastalığı, diyabet ve diğer kronik hastalıkların riskini artırdığını ortaya çıkardı."