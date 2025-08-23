Mardin'de 3 Kadının Sır Ölümü! İki Olay Bağlantılı mı? O İhtimal Ağır Basıyor, Gözler Otopsi Raporunda...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mardin’in Artuklu ilçesinde peş peşe gelen ölüm haberleri Türkiye’yi sarstı. Aynı gün içinde, önce Teker Mahallesi’nde yaşayan Leyla Işıktaş (60) ve ablası Muatter Işıktaş (65), ardından Yalım Mahallesi’nde yalnız yaşayan Cemile Arslanhan (60) evlerinde ölü bulundu. Üç kadının şüpheli ölümleriyle ilgili soruşturma başlatılırken, zehirlenme ihtimali gündeme geldi. Kesin ölüm nedenleri, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsi sonuçlarıyla aydınlanacak.

Olay, 21 Ağustos günü öğle saatlerinde Teker Mahallesi Yeniyol Üstü Küme Evler mevkiinde başladı. Leyla ve Muatter Işıktaş’tan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri, kapıyı açtığında iki kardeşin cansız bedenleriyle karşılaştı. İlk incelemelere göre, yalnız yaşayan kardeşlerin yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Evde yapılan incelemede, vücutlarında darp veya kesici alet izine rastlanmadı. Muatter Işıktaş’ın psikolojik tedavi gördüğü ve tansiyon hastası olduğu, Leyla Işıktaş’ın ise kalp hastası olduğu öğrenildi. Yetkililer, kardeşlerin yedikleri bir şeyden zehirlenmiş olabileceğini değerlendiriyor.

İKİ OLAY BAĞLANTILI MI?

Aynı gün akşam saatlerinde, Artuklu’nun Yalım Mahallesi’nde ise Cemile Arslanhan’dan haber alamayan yakınları, evine gitti. İki katlı müstakil evin üst katında Arslanhan’ı hareketsiz bulan yakınları, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, Arslanhan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. İlk incelemelerde Arslanhan’ın kalp krizinden öldüğü düşünülse de, kesin neden için otopsi raporu bekleniyor. İki olayın bağlantılı olup olmadığı da araştırılıyor.

'ZAVALLIYDILAR, SESSİZDİLER'

Komşuları, Işıktaş kardeşlerin sessiz ve kendi hallerinde yaşadığını, herhangi bir şüpheli durum fark etmediklerini belirtti. Komşu Gazali Ece (60), “Zavallıydılar, sessizdiler. Pazara, dükkâna gidip yiyecek alıyorlardı. Olayı duyunca çok üzüldük” dedi. Mahallede büyük şok yaratan olaylar, üç kadının ölümlerinin ardındaki sır perdesini aralamak için otopsi sonuçlarına odaklanıyor. Soruşturma, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.

Kaynak: DHA