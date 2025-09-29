Trump-Netanyahu Görüşmesi Öncesi Beyaz Saray'dan Kritik Açıklama

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bugün saat 18.00'de görüşecek. Görüşme öncesi Beyaz Saray'dan çok kritik bir açıklama yapıldı. Gazze konulu bu açıklamada 'barış anlaşmasının çok yakın' olduğu vurgulandı.

NE OLMUŞTU?

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oturumlarında Fransa, İngiltere, Kanada ve Avustralya başta olmak üzere on Batılı ülke, Filistin'i resmi olarak tanımıştı. Bu kararlar, Washington'un Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil Arap ve Müslüman liderlerle Gazze yol haritasını müzakere etmesiyle çakışmıştı. Netanyahu'nun, Trump yönetiminin 21 maddelik Gazze planını kendi talepleri doğrultusunda şekillendirmeye çalıştığı öne sürülmüştü.

Yedioth Ahronoth gazetesi, Tel Aviv'in ABD'nin önerisinin çoğunu "kabul edilebilir" bulduğunu yazmıştı. Netanyahu, görüşme öncesi bazı maddelerin düzenlenmesini istemişti. Mondweiss ise Netanyahu'nun hedefini "planı reddetmeden askeri operasyonları sürdürmek" olarak aktarmıştı; Gazze Şehri'ndeki harekatın ardından kademeli çekilme gündeme gelebilmişti.

Kaynak: AA