İsrail Basını Duyurdu... Netanyahu, Katar'dan Özür Dilemiş!

İsrail basınına göre Başbakan Binyamin Netanyahu, ABD ziyareti sırasında Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani’yi telefonla arayarak 9 Eylül’de Doha’ya düzenlenen hava saldırısı nedeniyle özür diledi. İsrail ordusu 9 Eylül’de Doha’da Hamas heyetinin bulunduğu bir binayı savaş uçaklarıyla hedef almıştı. Saldırıda Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye’nin oğlu, dört Hamas mensubu ve bir Katar polisi olmak üzere toplam altı kişi yaşamını yitirmişti.

KATAR'A SERT MESAJ VERMİŞTİ

Olaydan bir gün sonra Netanyahu, Katar yönetimine seslenerek, “Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Bunu yapmazsanız, biz yapacağız” ifadelerini kullanmıştı. İsrail’in Kanal 12 televizyonuna konuşan kaynaklara göre Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek için bulunduğu Washington’da, Katar Başbakanı Al Sani’yi telefonla aradı. Netanyahu’nun, saldırıda Katar güvenlik subayının hayatını kaybetmesi ve ülkenin egemenliğinin ihlal edilmesinden ötürü üzüntüsünü dile getirdiği aktarıldı.

DOHA ŞART KOŞTU

Habere göre Katar tarafı, Hamas ile İsrail arasındaki müzakerelere yeniden arabuluculuk yapabilmek için özrü ön koşul olarak gündeme getirdi. Kaynaklar ayrıca, saldırıya ilişkin olası bir tazminat konusunun da taraflar arasında tartışılabileceğini belirtti.

