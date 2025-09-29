Eric Cantona'dan Filistin'e Destek

Fransız futbol efsanesi Eric Cantona, Batı Şeria'da bulunan bir takıma destek olmak amacıyla başlatılan kampanyaya katkıda bulundu.

Eric Cantona'dan Filistin'e Destek
Futbol efsanesi Eric Cantona, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da bulunan bir takıma destek olmak amacıyla başlatılan kampanyaya destek oldu.

Eric Cantona, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail işgali altındaki Beytüllahim'de bulunan Aida mülteci kampının takımı "Lajee Celtic Club" formasını giyerek paylaşımda bulundu.

Yaptığı paylaşımda, yardım kampanyasının İskoçya'daki Celtic taraftar grupları tarafından başlatıldığını belirten Cantona, forma satışında elde edilecek gelirlerin Filistinli mültecilere bağışlanacağını belirtti.


Kaynak: AA

