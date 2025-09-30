CHP’de Şok Gelişme! Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu İstifa Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tekirdağ Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. CHP’nin 39. Olağan Hayrabolu İlçe Kongresi’nde konuşma yapan Başoğlu, istifa kararını kamuoyuyla paylaştı. Siyasi hayatına bir süre bağımsız olarak devam edeceğini belirten Başoğlu, "Bu burada bitmeyecek, Allah'a ısmarladık, kendinize iyi bakın. Bir süre bağımsız olarak yoluma devam edeceğim. Hepinizi çok seviyorum. CHP'ye de başarılar diliyorum." dedi. Başoğlu’nun istifası, kongre salonunda şaşkınlıkla karşılandı.

'ASLANLI' PAYLAŞIM GELDİ

Başoğlu sosyal medya hesabından 'Aslanlı' paylaşım yaptı.

Öte yandan Başoğlu bugün X hesabında yaptığı paylaşımda bir aslan ailesinin görseline yer verirken "Aile önemli bir şey değildir. O her şeydir" notunu düştü.

TUNCER BAŞOĞLU KİMDİR?

1970 yılında Hayrabolu’nun Hisar Mahallesi’nde doğdu. İlkokulu Hayrabolu’da, ortaokul ve liseyi Tekirdağ’da okudu.

1997 yılında Türkiye’nin en genç Ziraat Odası Başkanı olarak Hayrabolu Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı seçildi. 1999 yılı Mahalli İdareler Seçimleri’nde Hayrabolu İl Genel Meclis Üyesi olarak görev yaptı. 2002 yılı genel seçimlerinde Tekirdağ milletvekili adayı oldu.

2007 yılında Hayrabolu Ziraat Odası Meclis Başkanı ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. 2007-2015 yılları arasında iki dönem Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu’nda görev yaptı.

Evli, 2 çocuk babası olan Tuncer Başoğlu, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri’nde Hayrabolu Belediye Başkanı seçildi.

Kaynak: AA