CHP’de Şok Gelişme! Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu İstifa Etti

Tekirdağ Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu, CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tekirdağ Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. CHP’nin 39. Olağan Hayrabolu İlçe Kongresi’nde konuşma yapan Başoğlu, istifa kararını kamuoyuyla paylaştı. Siyasi hayatına bir süre bağımsız olarak devam edeceğini belirten Başoğlu, "Bu burada bitmeyecek, Allah'a ısmarladık, kendinize iyi bakın. Bir süre bağımsız olarak yoluma devam edeceğim. Hepinizi çok seviyorum. CHP'ye de başarılar diliyorum." dedi. Başoğlu’nun istifası, kongre salonunda şaşkınlıkla karşılandı.

CHP’de Şok Gelişme! Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu İstifa Etti - Resim : 1
Tekirdağ Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu CHP'den istifa etti.

'ASLANLI' PAYLAŞIM GELDİ

CHP’de Şok Gelişme! Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu İstifa Etti - Resim : 2
Başoğlu sosyal medya hesabından 'Aslanlı' paylaşım yaptı.

Öte yandan Başoğlu bugün X hesabında yaptığı paylaşımda bir aslan ailesinin görseline yer verirken "Aile önemli bir şey değildir. O her şeydir" notunu düştü.

TUNCER BAŞOĞLU KİMDİR?

1970 yılında Hayrabolu’nun Hisar Mahallesi’nde doğdu. İlkokulu Hayrabolu’da, ortaokul ve liseyi Tekirdağ’da okudu.

1997 yılında Türkiye’nin en genç Ziraat Odası Başkanı olarak Hayrabolu Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı seçildi. 1999 yılı Mahalli İdareler Seçimleri’nde Hayrabolu İl Genel Meclis Üyesi olarak görev yaptı. 2002 yılı genel seçimlerinde Tekirdağ milletvekili adayı oldu.
2007 yılında Hayrabolu Ziraat Odası Meclis Başkanı ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. 2007-2015 yılları arasında iki dönem Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu’nda görev yaptı.

Evli, 2 çocuk babası olan Tuncer Başoğlu, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri’nde Hayrabolu Belediye Başkanı seçildi.

Kış Saati Uygulaması İçin Tarih Verildi! Türkiye’de Saatler Geri Alınacak mı?Kış Saati Uygulaması İçin Tarih Verildi! Türkiye’de Saatler Geri Alınacak mı?Güncel

TÜRK-İŞ Açıkladı: Geçim Çıkmazı Derinleşiyor! Yoksulluk Sınırı 4 Asgari Ücreti GeçtiTÜRK-İŞ Açıkladı: Geçim Çıkmazı Derinleşiyor! Yoksulluk Sınırı 4 Asgari Ücreti GeçtiEkonomi

Hangi Otomobilin Fiyatı Düşecek, Hangi Model Yükselecek? Vergi Düzenlemesiyle Kartlar Yeniden DağıtılıyorHangi Otomobilin Fiyatı Düşecek, Hangi Model Yükselecek? Vergi Düzenlemesiyle Kartlar Yeniden DağıtılıyorEkonomi

Kaynak: AA

Etiketler
CHP Tekirdağ
Son Güncelleme:
İzmir'deki 'Elektrik Akımı' Faciasında İstenen Cezalar Belli Oldu İzmir'deki 'Elektrik Akımı' Faciasında Yeni Gelişme
Fenerbahçe’de Sadettin Saran’ı Çıldırtacak Açıklama: Jose Mourinho Gitti Diye Oynamıyor Fenerbahçe'deki Skandalı Açıkladı
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Gazze Toplantısı İçin Katar'a Gitti MİT Başkanı Kalın, Gazze Toplantısı İçin Katar'a Gitti
Türk Futbolunda Skandal Soruşturma: Kız Arkadaş Soruşturması, Ali Koç’un Hukukçu Ordusu! Gözler MHK’de Türk Futbolunda Skandal Soruşturma
ÇOK OKUNANLAR
Güllü'nün 20 Yıllık Dostu Kobra Murat'tan Şoke Eden İddia: 'Kuliste Onu Dövüyordu' Güllü'nün 20 Yıllık Dostu Kobra Murat'tan Şoke Eden İddia: 'Kuliste Onu Dövüyordu'
Aksaray’da Feci Kaza! 2 Asker Şehit, 1 Sivil Öldü, 3 Yaralı 2 Asker Şehit, 1 Sivil Öldü, 3 Yaralı
Meteoroloji'den Flaş Sağanak Uyarısı! Alarm Verildi, Çok Kuvvetli Olacak Meteoroloji'den Flaş Sağanak Uyarısı! Çok Kuvvetli Olacak
Bankada Hesabı Olan Herkesi İlgilendiriyor! Mahkemeden Şok Karar! 250 Bin TL Ceza Ödenecek Bankada Hesabı Olan Herkesi İlgilendiriyor! Mahkemeden Şok Karar! 250 Bin TL Ceza Ödenecek
Trabzon'da Yürekleri Ağza Getiren Cisim! Balıkçılar Fark Etti, İstanbul'dan Özel Ekip Talep Edildi Trabzon'da Yürekleri Ağza Getiren Olay