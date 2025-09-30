TÜRK-İŞ Açıkladı: Geçim Çıkmazı Derinleşiyor! Yoksulluk Sınırı 4 Asgari Ücreti Geçti

TÜRK-İŞ’in eylül verilerine göre açlık sınırı 27 bin 970 liraya çıkarken, yoksulluk sınırı 91 bin lirayı aştı. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti 36 bin lirayı geçerken, mutfak enflasyonu yıllık yüzde 41’e dayandı.

Son Güncelleme:
TÜRK-İŞ Açıkladı: Geçim Çıkmazı Derinleşiyor! Yoksulluk Sınırı 4 Asgari Ücreti Geçti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TÜRK-İŞ’in eylül ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırması, vatandaşın geçim derdini bir kez daha ortaya koydu. Verilere göre, dört kişilik bir ailenin yalnızca gıda harcaması için yapması gereken tutar 27 bin 970 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırı ise 91 bin lirayı aşarak 4 asgari ücretin üzerine çıktı.

AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI YÜKSELDİ

TÜRK-İŞ’in hesaplamalarına göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için aylık gıda harcaması (açlık sınırı) 27.970,50 TL oldu.

Gıda harcamasının yanı sıra kira, elektrik, su, ulaşım, giyim, eğitim ve sağlık gibi temel ihtiyaçlarla birlikte yapılan aylık harcamanın toplamı ise (yoksulluk sınırı) 91.109,11 TL olarak kaydedildi.

BEKAR ÇALIŞANIN YAŞAM MALİYETİ

TÜRK-İŞ Açıkladı: Geçim Çıkmazı Derinleşiyor! Yoksulluk Sınırı 4 Asgari Ücreti Geçti - Resim : 1
Yoksulluk sınırı ise 91 bin lirayı aşarak 4 asgari ücretin üzerine çıktı.

Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti de 36.305 TL’ye yükseldi. Böylece asgari ücret ile yaşama maliyeti arasındaki fark 14 bini aştı.

MUTFAK ENFLASYONU YÜZDE 41’E YAKLAŞTI

TÜRK-İŞ verilerine göre, Ankara’da gıda harcaması eylülde bir önceki aya göre yüzde 3,17 arttı.

  • Son 12 ayda artış oranı yüzde 41,05 oldu.
  • Yıllık ortalama artış yüzde 40,95 olarak hesaplandı.
  • 2025’in ilk dokuz ayında mutfak harcamaları yüzde 32,67 oranında yükseldi.
Hangi Otomobilin Fiyatı Düşecek, Hangi Model Yükselecek? Vergi Düzenlemesiyle Kartlar Yeniden DağıtılıyorHangi Otomobilin Fiyatı Düşecek, Hangi Model Yükselecek? Vergi Düzenlemesiyle Kartlar Yeniden DağıtılıyorEkonomi
Bakanlık Satışını Yasakladı! Artık Arasanız da Bulamayacaksınız! Piyasadan ToplatılıyorBakanlık Satışını Yasakladı! Artık Arasanız da Bulamayacaksınız! Piyasadan ToplatılıyorEkonomi
500 Bin Sosyal Konut İçin Start Verildi! Başvuru Şartları ve Ayrıntılar Ortaya Çıktı500 Bin Sosyal Konut İçin Start Verildi! Başvuru Şartları ve Ayrıntılar Ortaya ÇıktıEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Türk-İş Açlık ve yoksulluk sınırı
Son Güncelleme:
Hangi Otomobilin Fiyatı Düşecek, Hangi Model Yükselecek? Vergi Düzenlemesiyle Kartlar Yeniden Dağıtılıyor Hangi Otomobilin Fiyatı Düşecek, Hangi Model Yükselecek? Vergi Düzenlemesiyle Dengeler Değişti
Çiftçiden iPhone 17 Hesabı: Bir Telefon İçin Kaç Ton Ürün Satmak Gerekiyor? Çiftçiden iPhone 17 Hesabı: Bir Telefon İçin Kaç Ton Ürün Satmak Gerekiyor?
Asgari Ücretli Bu Rakamı Görünce Yıkılacak! Geçen Yılki Zammı Bilmişti: JPMorgan, 2026 Zam Tahminini Açıkladı Dev Bankada Korkutan Asgari Ücret Tahmini
Sergen Yalçın Gelen Haberle Kahroldu! Galatasaray Derbisi Öncesi Beşiktaş'ı Yıkan Sakatlık Galatasaray Derbisi Öncesi Beşiktaş'ı Yıkan Sakatlık
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den Flaş Sağanak Uyarısı! Alarm Verildi, Çok Kuvvetli Olacak Meteoroloji'den Flaş Sağanak Uyarısı! Çok Kuvvetli Olacak
Aksaray’da Feci Kaza! 2 Asker Şehit, 1 Sivil Öldü, 3 Yaralı 2 Asker Şehit, 1 Sivil Öldü, 3 Yaralı
Güllü'nün 20 Yıllık Dostu Kobra Murat'tan Şoke Eden İddia: 'Kuliste Onu Dövüyordu' Güllü'nün 20 Yıllık Dostu Kobra Murat'tan Şoke Eden İddia: 'Kuliste Onu Dövüyordu'
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne 6. Dalga 'Rüşvet' Operasyonu: Çok Sayıda Gözaltı Var Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne 6. Dalga 'Rüşvet' Operasyonu
Diyanet’te Yeni Dönem: Cübbelerde Düğme Kalkıyor, Gösterişe Sınırlama Geliyor Diyanet’te Yeni Dönem: Cübbelerde Düğme Kalkıyor