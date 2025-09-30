TÜRK-İŞ Açıkladı: Geçim Çıkmazı Derinleşiyor! Yoksulluk Sınırı 4 Asgari Ücreti Geçti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TÜRK-İŞ’in eylül ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırması, vatandaşın geçim derdini bir kez daha ortaya koydu. Verilere göre, dört kişilik bir ailenin yalnızca gıda harcaması için yapması gereken tutar 27 bin 970 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırı ise 91 bin lirayı aşarak 4 asgari ücretin üzerine çıktı.

AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI YÜKSELDİ

TÜRK-İŞ’in hesaplamalarına göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için aylık gıda harcaması (açlık sınırı) 27.970,50 TL oldu.

Gıda harcamasının yanı sıra kira, elektrik, su, ulaşım, giyim, eğitim ve sağlık gibi temel ihtiyaçlarla birlikte yapılan aylık harcamanın toplamı ise (yoksulluk sınırı) 91.109,11 TL olarak kaydedildi.

BEKAR ÇALIŞANIN YAŞAM MALİYETİ

Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti de 36.305 TL’ye yükseldi. Böylece asgari ücret ile yaşama maliyeti arasındaki fark 14 bini aştı.

MUTFAK ENFLASYONU YÜZDE 41’E YAKLAŞTI

TÜRK-İŞ verilerine göre, Ankara’da gıda harcaması eylülde bir önceki aya göre yüzde 3,17 arttı.

Son 12 ayda artış oranı yüzde 41,05 oldu.

Yıllık ortalama artış yüzde 40,95 olarak hesaplandı.

2025’in ilk dokuz ayında mutfak harcamaları yüzde 32,67 oranında yükseldi.

