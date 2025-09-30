Hangi Otomobilin Fiyatı Düşecek, Hangi Model Yükselecek? Vergi Düzenlemesiyle Kartlar Yeniden Dağıtılıyor

Sıfır araçlarda vergi düzenlemesi sonrası Çinli markalar öne çıkarken, ikinci el piyasasında dengeler değişiyor. Bazı modeller değer kaybederken, Japon ve Avrupa menşeli araçlarda fiyat artışı bekleniyor.

Sıfır araçlara yönelik gümrük vergisi düzenlemesi otomotiv piyasasında taşları yerinden oynattı. Özellikle Çinli markaların lehine olan bu değişiklik sonrası sıfır araçlarda agresif indirimler gündeme gelirken, ikinci el piyasasında fiyat hareketliliği başladı. Peki, hangi modeller değer kazanacak, hangilerinde düşüş yaşanacak? İşte detaylar…

ÇİNLİ MARKALAR AVANTAJ KAZANDI

Hangi Otomobilin Fiyatı Düşecek, Hangi Model Yükselecek? Vergi Düzenlemesiyle Kartlar Yeniden Dağıtılıyor - Resim : 1
Gümrük vergisi düzenlemesiyle otomotiv piyasasında taşlar yerinden oynadı.

Türkiye’nin AB ve Serbest Ticaret Anlaşması (STA) dışı ülkelerden ithal edilen araçlara uyguladığı ek vergileri standart seviyeye çekmesiyle birlikte Çinli markalar öne çıktı. Hürriyet’ten İsmail Sarı’nı haberine göre, düzenleme öncesinde yüzde 60’a varan gümrük vergisiyle ithalat yapan Çinli markalar artık toplamda yüzde 35 vergi ödeyerek Türkiye pazarına araç getirebilecek. Bu durum, bazı markaların 300 bin TL’yi bulan indirimlerle tüketicilerin ilgisini çekmesini sağladı.

İKİNCİ EL PİYASADA NASIL YANSIYACAK?

Uzmanlara göre, sıfır araçlardaki değişim ikinci ele gecikmeli olarak yansıyacak. Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem, ek vergilerin ikinci el fiyatlarını yukarı çekeceğini belirterek, özellikle elektrikli ve plug-in hibrit (PHEV) modellerde kısa vadede yüzde 3 ila 8 arasında fiyat düzeltmesi görülebileceğini söyledi. Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş ise düzenlemenin ikinci elde fiyat istikrarı sağlayacağını vurguladı.

Hangi Otomobilin Fiyatı Düşecek, Hangi Model Yükselecek? Vergi Düzenlemesiyle Kartlar Yeniden Dağıtılıyor - Resim : 2
İkinci el piyasasında fiyat hareketliliği başladı.

“BAZI ARAÇLAR DEĞER KAYBEDECEK BAZILARI YÜKSELECEK”

LenaCars Genel Müdürü Selçuk Nazik, fiyatların tek yönde değil, menşe bazında farklı hareket edeceğini belirterek, “ABD ve Çin menşeliler vergi avantajıyla öne çıkarken, Japonya ve Meksika kaynaklı modellerde maliyet artışı yaşanacak. İkinci elde kimisi değer kaybedecek, kimisi yükselecek” dedi.

HANGİ MODELLERDE YÜKSELİŞ, HANGİLERİNDE DÜŞÜŞ BEKLENİYOR?

Vergi artışı beklenenler: Audi Q5, Volkswagen Polo (Meksika, Güney Afrika), Honda Civic (Tayland), Lexus ve Nissan modelleri (Japonya, Tayland), Toyota Corolla Cross ve RAV4.

Vergi indirimi beklenenler: BMW X5-X7, Mercedes GLE-GLS (ABD), Jeep Grand Cherokee, Ford Mustang, Chevrolet Corvette, Cadillac Escalade (ABD), Tesla Model X ve S (şartlı), Çinli BYD, Chery, MG, Skywell.

Kaynak: Hürriyet

