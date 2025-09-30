Zirve El Değiştirdi, Ne Koç Ne De Sabancı! Türkiye’nin En Büyük Holdingi Bakın Kim Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’nin en büyük holdingi belli oldu. Kayyum haberlerinin peş peşe geldiği bu dönemde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyumluk görevini üstlendiği şirket sayısı da bir yılda yüzde 44.7 artmış durumda. Hal böyle olurken TMSF kontrolündeki şirket sayısı 1.002’ye çıktı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın “TMSF, Türkiye’nin en büyük holdingleri arasında” dedi. Sözlerine devam eden Dalgın, “Türkiye Varlık Fonu ve KİT’leri de sayarsak devlet en büyük müteşebbis haline gelmiş olabilir” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK HOLDİNGİ HALİNE GELDİ

Piyasa uzmanı İris Cibre, “TMSF’nin kayyumluk görevini sürdürdüğü şirket sayısı, Park Holding ve şirketleri hariç 1.012. Eylül 2024’te bu sayı 699’du” bilgilerini paylaştı. “1.000’in üzerinde şirketin yönetiminde olan koca bir fon” diyen Cibre, bu yapıyla fonun aktif büyüklüğünün haziranda 500 milyar TL’ye yakın büyüklükte olduğunu ifade etti. Nisan 2025’te 770 şirkette 40 bini aşan çalışan olduğu açıklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Turgay Ciner’e yakalama kararı çıkarılması, şirketlerine de kayyum atanması kararına dayanak olarak şu açıklamayı yapmıştı:

“CMK 133/1 ve CMK 133/4-a-7 maddeleri ile 04/02/2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7539 sayılı Kanunun 7. maddesi uyarınca İstanbul 4.Sulh Ceza Hakimliğinin 28/09/2025 tarihli kararı ile TMSF Başkanlığı yönetim kayyumu olarak atanmıştır.”

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK ŞİRKETLERİ HANGİLERİ?

1- TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.

88.552.170.000

2- ENERJİ PİYASALARI İŞLETME A.Ş.

63.825.723.003

3- TÜRK HAVA YOLLARI A.O.

62.853.000.000

4- BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş.

51.050.727.266

5- PETROL OFİSİ A.Ş.

49.933.106.000

6- OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.

42.997.122.000

7- FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.

33.292.030.000

8- BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

32.322.987.000

