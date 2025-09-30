500 Bin Sosyal Konut İçin Start Verildi! Başvuru Şartları ve Ayrıntılar Ortaya Çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 500 bin sosyal konut projesi için düğmeye bastı. Gençler, şehit ve gazi yakınları ile üç çocuklu ailelere öncelik tanınacak. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak, konutlar 240 aya varan vadelerle satışa sunulacak.

500 Bin Sosyal Konut İçin Start Verildi! Başvuru Şartları ve Ayrıntılar Ortaya Çıktı
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 500 bin sosyal konutluk dev projeye düğmeye basıldığını açıkladı. Projede dar gelirli vatandaşların yanı sıra gençlere, şehit ve gazi yakınlarına, ayrıca en az üç çocuklu ailelere öncelik tanınacak.

KİRALIK SOSYAL KONUT UYGULAMASI GELİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ eliyle ilk kez kiralık sosyal konut modelinin hayata geçirileceğini duyurdu. Bu kapsamda dar gelirli aileler uygun koşullarla kiralık ev sahibi olabilecek. Deprem bölgesinde hak sahibi olmayan vatandaşlara da kontenjan ayrılacak.

240 AYA VARAN TAKSİT İMKANI

Projede ağırlıklı olarak 2+1 ve 3+1 daireler yer alacak. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak ve sembolik bir bedel ödenerek kura sistemine katılım sağlanacak. Konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade imkanıyla satılacak. Metrekare fiyatları ise maliyet artışlarına göre güncellenecek.

3 ÇOCUKLU AİLELER VE GENÇLER İÇİN AVANTAJ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projenin 81 ilde hayata geçirileceğini belirterek, "Evi olmayan dar gelirli, emekli vatandaşlarımızın yanı sıra gençlerimiz, şehit ve gazi yakınlarımız için konutlar inşa edilecek. Ayrıca en az üç çocuğu olan ailelerimize ve deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza özel kontenjan ayrılacak." dedi.

İSTANBUL’A ÖZEL KİRALIK KONUT PROJESİ

Bakan Kurum, İstanbul’da kira artışlarını dengelemek amacıyla Anadolu ve Avrupa yakasında kiralık konut projelerinin ayrıca hayata geçirileceğini de açıkladı. Bu adımın, hem kentsel dönüşüm çalışmalarına katkı sunması hem de kiralarda denge sağlaması hedefleniyor.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Projede konutların hangi illerde ve bölgelerde inşa edileceği, kaç adet konut yapılacağı gibi detayların önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor. Başvuru süreci e-Devlet üzerinden gerçekleşecek. Önceki kampanyalarda olduğu gibi başvuru bedelinin ödenmesi ve ilgili bankalara peşinat yatırılması şart koşulacak.

Kaynak: Haber Merkezi

