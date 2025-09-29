Dev Bankada IBAN Krizi Patladı: Para Transferleri Durdu! Milyonlarca Müşteri İsyanda

Enpara’nın bağımsız banka olmasının ardından IBAN değişikliği krize dönüştü. Para transferleri iade edilirken, yurtdışından ödeme almak isteyen müşteriler de sistem hataları nedeniyle mağduriyet yaşıyor.

Son Güncelleme:
QNB çatısından ayrılarak bağımsız bir banka haline gelen Enpara’da IBAN değişikliği sonrası kullanıcılar büyük sıkıntı yaşamaya başladı. 27 Eylül’den itibaren eski IBAN adresleri geçerliliğini yitirirken, bankanın “90 gün boyunca yönlendirme yapılacak” açıklamasına rağmen birçok müşterinin ödemeleri iade edildi.

YENİ IBAN SİSTEMİNE GEÇİLDİ

Dev Bankada IBAN Krizi Patladı: Para Transferleri Durdu! Milyonlarca Müşteri İsyanda - Resim : 1

Dijital bankacılık modeliyle öne çıkan Enpara, bağımsızlığa geçiş sürecinde milyonlarca kullanıcı için yeni IBAN numaraları tanımladı. Banka, mağduriyetin önlenmesi için eski IBAN’lara gönderilen ödemelerin 90 gün boyunca otomatik olarak yeni hesaplara aktarılacağını duyurdu. Ancak kullanıcılar, paralarının iade edildiğini belirterek şikayetçi oldu.

TÜM PARA TRANSFERLERİ DURDU

Sıkıntı yalnızca yurtiçi transferlerle sınırlı kalmadı. SWIFT sisteminde kayıt işlemlerinin tamamlanmaması nedeniyle yurtdışından yapılan para transferleri de kullanıcılara ulaşmadı. Yeni IBAN ve SWIFT bilgilerini paylaşan müşteriler, bankacılık sisteminde böyle bir hesabın bulunmadığı yönünde hata mesajlarıyla karşılaştı.

Dev Bankada IBAN Krizi Patladı: Para Transferleri Durdu! Milyonlarca Müşteri İsyanda - Resim : 2

ÇALIŞANLAR ZOR DURUMDA

Özellikle yurtdışı ödemelerle çalışan ihracatçılar ve serbest meslek sahipleri bu durumdan ciddi şekilde etkilendi. Bekledikleri transferlerin gerçekleşmemesi ticari kayıplara yol açarken, banka tarafındaki geçiş sürecinin ne zaman tamamen sorunsuz işleyeceği merak konusu oldu.

Kaynak: Technopat

Etiketler
Banka IBAN
