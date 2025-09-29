Milyonları İlgilendiriyor: Hepsi Kara Listeye Giriyor! O Telefonlar Artık Kullanılmayacak

BTK tarafından hazırlanan ve 1 Ocak 2024'te yürürlüğe giren düzenlemeye göre, bir yıl boyunca sinyal almayan telefonlar 2026’da kapatılacak. Çekmecede kullanılmadan bekleyen cihazlar doğrudan “kara liste”ye girecek.

Son Güncelleme:
Milyonları İlgilendiriyor: Hepsi Kara Listeye Giriyor! O Telefonlar Artık Kullanılmayacak
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan düzenleme, 1 Ocak 2024’te yürürlüğe girmişti. Söz konusu yönetmeliğe göre, bir cep telefonu kesintisiz 1 yıl boyunca sinyal almazsa bağlantısı kesiliyor ve cihaz “kara liste”ye ekleniyor. Türkiye’de milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiren bu uygulama, 2026 yılına yaklaşırken yeniden gündeme geldi.

KULLANILMAYAN TELEFONLAR SİYAH LİSTEYE GİRİYOR

Milyonları İlgilendiriyor: Hepsi Kara Listeye Giriyor! O Telefonlar Artık Kullanılmayacak - Resim : 1
Cep telefonu kesintisiz 1 yıl boyunca sinyal almazsa bağlantısı kesiliyor

BTK’nın Mobil Cihaz Kayıt Sistemi’nde (MCKS) kayıtlı olmasına rağmen, son sinyalin üzerinden bir yıl boyunca hiçbir şebeke hizmeti almayan cihazların iletişim bağlantısı 24 saat içinde kesiliyor. Bu cihazların kimlik bilgileri de doğrudan “kara liste”ye aktarılıyor.

Araç içi acil çağrı sistemi (e-Call) için kullanılan cihazlar ise teknik imkanlar ölçüsünde bu kapsamın dışında tutuluyor.

2025’TE KULLANILMAYAN TELEFONLAR TAMAMEN KAPATILACAK

Milyonları İlgilendiriyor: Hepsi Kara Listeye Giriyor! O Telefonlar Artık Kullanılmayacak - Resim : 2
2025 yılı boyunca hiç kullanılmayan cihazlar 2026’ya girilmesiyle birlikte otomatik olarak kapatılacak.

Eğer yönetmelikte yeni bir değişiklik yapılmazsa, 2025 yılı boyunca hiç kullanılmayan ve sinyal almayan cihazlar 2026’ya girilmesiyle birlikte otomatik olarak kapatılacak. Bu nedenle çekmecelerde uzun süredir bekleyen ve kullanılmayan telefonlar doğrudan etkilenecek.

E-DEVLET’TEN TEKRAR AÇTIRMA İMKANI

Sinyal almadığı için “kara liste”ye alınan cihazların yeniden kullanılabilmesi için son kullanıcı tarafından e-Devlet üzerinden başvuru yapılması gerekiyor.

SSK ve Bağkur Emeklisinin Ocak Zammı Hesaplandı! Seyyanen Zamda Kritik GelişmeSSK ve Bağkur Emeklisinin Ocak Zammı Hesaplandı! Seyyanen Zamda Kritik GelişmeEkonomi
Dev Bankada IBAN Krizi Patladı: Para Transferleri Durdu! Milyonlarca Müşteri İsyandaDev Bankada IBAN Krizi Patladı: Para Transferleri Durdu! Milyonlarca Müşteri İsyandaEkonomi
Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor: Bu Hatayı Yapan Tazminatsız İşten KovulacakMilyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor: Bu Hatayı Yapan Tazminatsız İşten KovulacakEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Cep Telefonu
Son Güncelleme:
Fenerbahçe Taraftarı Islıklamıştı! Talisca'dan Bomba Paylaşım Geldi
Islıklanan Talisca'dan Olay Paylaşım
Togg'un Avrupa Macerası Başladı! Almanya Satış Fiyatları Belli Oldu: Togg'un Almanya Fiyatı Ne Kadar, İlk Satışlar Ne Zaman Yapılacak?
Togg'un Almanya Satış Fiyatları Belli Oldu
Çorum 210 Gram Halk Ekmeğin Fiyatı 10 TL Oldu
Çorum 210 Gram Ekmeğin Fiyatı Ne Kadar Oldu?
ÇOK OKUNANLAR
Servetiyle Ne Yapacağını Şaşıran Bülent Ersoy'dan Bomba Açıklama! Bakın 'Miras' Kriteri Neymiş... Miras Açıklamasıyla Ortalığı Kasıp Kavurdu
120 Yıldır Sektörde Fırtına Gibi Esiyordu! Yıllık 4 Milyar TL Ciro Yapan Dev Şirket Resmen İflas Etti 120 Yıllık Dev Şirket İflas Etti
Eski Emniyet Müdürü Açıkladı: 'Güllü'nün Ölümünde O Detay Şüpheli' Eski Emniyet Müdürü Açıkladı: 'Güllü'nün Ölümünde O Detay Şüpheli'
Özgür Çelik Mazbatasını Aldı! Resmen Yeniden Başkan Özgür Çelik Mazbatasını Aldı
Güllü'nün Ölümünde Yeni Detaylar: İşte Kameradaki 2 Dakikalık Eksik Kısım ve 'Mayi Sabun' Detayı İşte Kameradaki 2 Dakikalık Eksik Kısım ve 'Mayi Sabun' Detayı