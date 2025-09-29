Çorum 210 Gram Halk Ekmeğin Fiyatı 10 TL Oldu

Çorum Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası’nda 1 Ekim Çarşamba gününden itibaren 210 gramlık halk ekmeğin 10 TL’de satışa sunulacağı açıklandı.

Çorum 210 Gram Halk Ekmeğin Fiyatı 10 TL Oldu
Çorum Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası’nda 1 Ekim Çarşamba gününden itibaren 210 gramlık halk ekmek, 10 TL’de satışa sunulacak.

Belediye Başkan Yardımcısı ve BELTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Lemzi Çöplü, 3 Ağustos 2024’te ekmek fiyatında düzenleme yaptıklarını hatırlatarak, "Bir yılı aşkın süredir fiyat artışı yapmadan üretimimizi sürdürdük. Şimdi ise yine halkımızın menfaatlerini gözeterek, piyasaya göre daha yüksek gramajda ve daha uygun fiyatla ekmek sunmaya devam ediyoruz" dedi.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE 7,5 TL

İhtiyaç sahiplerine yönelik desteklerin süreceğini vurgulayan Çöplü, Çorum Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere alınan ekmeğin 7,5 TL’den verileceğini belirtti. Ekmek üretiminin sağlıklı ve güvenli ortamlarda gerçekleştirildiğini vurgulayan Çöplü, "Halkımıza sağlıklı, güvenli, ekonomik ve kaliteli ekmek sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

