Türkiye’nin Eğitim Karnesi Açıklandı: Muhtemel Eğitim Süresi Düştü, Zirvede O İl Var!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin Muhtemel Eğitim Süresi (MES) verilerini açıkladı. Buna göre, ilkokula başlayan bir öğrencinin eğitim hayatı boyunca geçirmesi öngörülen süre 17,2 yıl olarak hesaplandı.

ÖNCEKİ YILA GÖRE AZALDI

2023 yılına kıyasla yüzde 3,4 düşüş yaşanan muhtemel eğitim süresi, erkeklerde 16,7 yıl, kadınlarda ise 17,6 yıl oldu. Böylece kadınların eğitimde geçirdiği süre erkeklere kıyasla daha yüksek seviyede gerçekleşti.

Türkiye'nin eğitim karnesi belli oldu.

İLLERE GÖRE EĞİTİM SÜRESİ

En yüksek muhtemel eğitim süresi 19 yıl ile Karabük ve İstanbul’da görüldü.

Bu illeri Bayburt (18,9 yıl), Ankara (18,6 yıl), Rize, Erzincan ve Tunceli (18,5 yıl) izledi.

En düşük Muhtemel Eğitim Süresi ise Şanlıurfa ve Şırnak’ta 14,4 yıl olarak kaydedildi. Muş (14,6 yıl), Ağrı (14,7 yıl) ve Mardin (15,2 yıl) ise en düşük seviyeye sahip diğer iller oldu.

CİNSİYET EŞİTLİĞİ ENDEKSİ YÜKSELDİ

2024 verilerine göre, cinsiyet eşitliği endeksi 1,05 seviyesine çıkarak kadınlar lehine artış gösterdi.

En yüksek değerler Iğdır (1,14), Tunceli (1,12), Bartın (1,10), Çankırı ve Karaman (1,09) illerinde kaydedildi.

En düşük endeks ise Şanlıurfa (0,96), Bitlis ve Siirt (0,97), Erzurum ve Muş (0,99) oldu.

KADINLARDA VE ERKEKLERDE EN YÜKSEK EĞİTİM SÜRESİ

Kadınlarda en yüksek MES değeri Tunceli’de,

Erkeklerde ise Bayburt’ta ölçüldü.

TÜİK’in paylaştığı verilere göre, Türkiye genelinde kadınların eğitimde kalma süresi erkeklere kıyasla artmaya devam ediyor.

Kaynak: İHA