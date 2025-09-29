Vatandaş Borçlandıkça Zenginleştiler: Bankaların 1 Yıldaki Kârı 9 Trilyonu Aştı!

Vatandaşın ağır borçlu olduğu bankalar, giderek daha da zenginleşmeye devam ediyor. BDDK'nın ağustos raporuna göre, bankacılık sektörünün geçtiğimiz ayki net karı 563 milyar 401 milyon lira oldu. Sektörün aktif büyüklüğü 2024 sonuna göre 9 trilyon 229 milyar 412 milyon lira artarak 41 trilyon 886 milyar 646 milyon liraya yükseldi.

Ekonomik krizin tırmanmasıyla beraber vatandaş, borç batağına saplandı. Türkiye Bankalar Birliği eylül ayı verilerine göre, vatandaşın bankalara borcu 5 trilyonu aştı. Hayat pahalılığı nedeniyle kredi kartına sarılan ve ağır borç yükünün altında ezilen vatandaşın bu durumu, bankaları ise daha da zengin ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) Ağustos 2025 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu, bunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Rapora göre, sektörün aktif büyüklüğü 2024 sonuna göre 9 trilyon 229 milyar 412 milyon lira artarak 41 trilyon 886 milyar 646 milyon liraya ulaştı. Sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler ağustos ayı itibarıyla 20 trilyon 631 milyar 358 milyon lira, menkul değerler toplamı da 6 trilyon 700 milyar 462 milyon lira oldu. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 2,22 seviyesinde kaydedildi.

EN BÜYÜK FON KAYNAĞI MEVDUATTA ARTIŞ

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, 2024 sonuna göre yüzde 27 artarak 24 trilyon 2 milyar 82 milyon liraya çıktı. Aynı dönemde özkaynak toplamı yüzde 23,4 artışla 3 trilyon 575 milyar 560 milyon liraya yükseldi.

Ağustos sonu itibarıyla da sektörün dönem net karı 563 milyar 401 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 18,25 olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA

Etiketler
Banka Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)
