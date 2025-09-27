Küresel bankalardan Türkiye İçin Yeni Tahminler: Enflasyon ve Faiz Ne Kadar Olacak?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye ekonomisinde Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine başlaması ve TÜİK’in açıkladığı verilerde enflasyonun gerileme eğilimi göstermesi dikkat çekerken, iki uluslararası bankadan da Türkiye için yeni tahminler geldi.

Goldman Sachs, yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 27’den yüzde 29’a yükseltti. Banka, 2026 yılı için yüzde 20’lik beklentisini korurken, politika faizi tahminini de yukarı yönlü revize etti. Notta, “Enflasyondaki yukarı yönlü revizyonlarımız ışığında, 2025 yılı sonu politika faizi tahminimizi yüzde 35,5’ten yüzde 37’ye yükselttik” ifadeleri kullanıldı.

Hollanda merkezli ING ise eylül ayı enflasyon beklentisini paylaştı. Banka, eylülde aylık enflasyonun yüzde 2,4 olmasını beklerken, yıllık enflasyonun ise yüzde 32,2’ye gerileyeceğini öngördü.

Türkiye’nin resmi hedefleri ise geçen ay açıklanan Orta Vadeli Program (OVP) ile belirlenmişti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025’te enflasyonun yüzde 28,5’e, 2026’da yüzde 16’ya, 2027’de yüzde 9’a ve 2028’de yüzde 8 seviyelerine düşürülerek tek haneli seviyelere kalıcı olarak indirilmesinin hedeflendiğini açıklamıştı.

