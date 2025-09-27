Marketlerde Satılan Dev Markalara Ceza Yağdı! O Uygulama Yasaklandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Rekabet Kurulu, beyaz et sektöründe yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Soruşturma sonucunda aralarında sektörün önde gelen markalarının da bulunduğu 13 şirkete toplamda 3 milyar 704 milyon lira idari para cezası kesildi.

UZLAŞMA YAPAN ŞİRKETLERE İNDİRİM

Soruşturma sürecinde Beypiliç, Lezita, Keskinoğlu, Şenpiliç ve Bolez gibi firmalar uzlaşma yoluna gitti. Bu nedenle cezalarda yüzde 25 indirim uygulanarak söz konusu şirketlere 1 milyar 29 milyon lira idari para cezası verildi.

REKABETİ İHLAL EDENLER

Akpiliç, Banvit, Erpiliç, Gedik, Hastavuk, Bupiliç ve Bakpiliç’in de aralarında bulunduğu diğer firmaların ise rekabete hassas bilgi değişimi yaparak kanunu ihlal ettiği tespit edildi. Bu şirketlere toplam 2 milyar 674 milyon lira ceza kesildi.

CEZA ALMAYAN TEK FİRMA

CP Standart Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ için ise herhangi bir ihlal bulgusuna rastlanmadı ve şirkete ceza verilmedi.

İLERİ TARİHLİ FİYAT LİSTESİNE SON

Kurul ayrıca sektör için davranışsal tedbir kararları da aldı. Buna göre, üretici ve tedarikçilerin fiyat listelerini duyurdukları anda uygulamaya başlamaları zorunlu hale getirildi. İleri tarihli fiyat listesi uygulamaları yasaklandı. Bu adımın, sektörde rekabetçi fiyat oluşumunu sağlamak ve tüketiciyi korumak amacıyla alındığı açıklandı.

Kaynak: AA