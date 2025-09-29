SSK ve Bağkur Emeklisinin Ocak Zammı Hesaplandı! Seyyanen Zamda Kritik Gelişme

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milyonlarca memur ve emekli, 2026 yılının ocak ayında yapılacak maaş artışlarını merakla bekliyor. TÜİK’in açıkladığı enflasyon verileri ve yıl sonu tahminleri yakından takip edilirken, SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi’ndeki yazısında maaş zamlarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Yüzde 16-18’lik artış ihtimalini paylaşan Karakaş, milyonların beklediği seyyanen zam için net konuştu.

ENFLASYON FARKI HENÜZ OLUŞMADI

SGK Başuzmanı İsa Karakaş

Memur ve memur emeklileri, temmuz ayında maaşlarına yüzde 15,57 oranında zam almıştı. Karakaş, temmuz ve ağustos ayları itibarıyla kümülatif enflasyon farkının şimdilik yüzde 4,14 olduğunu belirtti. Ancak toplu sözleşmede öngörülen yüzde 5’lik oran aşılmadığı için memur maaşlarına şu an için ek enflasyon farkı yansımadığını ifade etti.

Buna karşın toplu sözleşmeden doğan yüzde 11’lik artışın ve 1000 TL’lik taban aylık ilavesinin kesin olduğunu hatırlattı. Karakaş, enflasyon farkının ise eylül ayından itibaren oluşmaya başlayacağını vurguladı.

MEMUR VE EMEKLİYE OCAKTA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Orta Vadeli Program’daki yüzde 28,5’lik enflasyon hedefi ve TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi’ndeki yüzde 29,86’lık tahmini dikkate alan Karakaş, “SSK, Bağ-Kur, banka ve oda sandığı emeklilerinin maaşlarına yüzde 10-11 civarında zam yapılması bekleniyor. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarında ise yüzde 11 toplu sözleşme artışıyla birlikte toplamda yüzde 16-18 arasında bir güncelleme öngörülüyor. Buna ek olarak 1000 TL’lik seyyanen taban aylık artışı da maaşlara yansıyacak.” açıklamasında bulundu.

SEYYANEN ZAM MASADA MI?

Karakaş, 1000 TL’lik seyyanen artışın özellikle memur emeklilerine daha fazla katkı sağlayacağını belirtti. Ancak “Memura verilen seyyanen zam, memur emeklisine 2026 ocak ayında da verilecek mi?” sorusuna ise olumsuz yanıt verdi. Karakaş, “Ne yazık ki seyyanen zam konusu şu an Ankara’nın gündeminde yer almıyor. Hatta memur sendikaları da toplu sözleşmeden sonra bu konuyu gündeme taşımadı” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi