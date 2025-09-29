SSK ve Bağkur Emeklisinin Ocak Zammı Hesaplandı! Seyyanen Zamda Kritik Gelişme

Milyonlarca memur ve emekli 2026 Ocak zammını beklerken, SGK Başuzmanı İsa Karakaş’tan dikkat çeken açıklama geldi. Yüzde 16-18’lik artış ihtimali olduğunun altını çizen Karakaş, seyyanen zam için ise kritik bilgiyi paylaştı.

SSK ve Bağkur Emeklisinin Ocak Zammı Hesaplandı! Seyyanen Zamda Kritik Gelişme
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milyonlarca memur ve emekli, 2026 yılının ocak ayında yapılacak maaş artışlarını merakla bekliyor. TÜİK’in açıkladığı enflasyon verileri ve yıl sonu tahminleri yakından takip edilirken, SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi’ndeki yazısında maaş zamlarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Yüzde 16-18’lik artış ihtimalini paylaşan Karakaş, milyonların beklediği seyyanen zam için net konuştu.

ENFLASYON FARKI HENÜZ OLUŞMADI

SSK ve Bağkur Emeklisinin Ocak Zammı Hesaplandı! Seyyanen Zamda Kritik Gelişme - Resim : 1
SGK Başuzmanı İsa Karakaş

Memur ve memur emeklileri, temmuz ayında maaşlarına yüzde 15,57 oranında zam almıştı. Karakaş, temmuz ve ağustos ayları itibarıyla kümülatif enflasyon farkının şimdilik yüzde 4,14 olduğunu belirtti. Ancak toplu sözleşmede öngörülen yüzde 5’lik oran aşılmadığı için memur maaşlarına şu an için ek enflasyon farkı yansımadığını ifade etti.

Buna karşın toplu sözleşmeden doğan yüzde 11’lik artışın ve 1000 TL’lik taban aylık ilavesinin kesin olduğunu hatırlattı. Karakaş, enflasyon farkının ise eylül ayından itibaren oluşmaya başlayacağını vurguladı.

MEMUR VE EMEKLİYE OCAKTA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

SSK ve Bağkur Emeklisinin Ocak Zammı Hesaplandı! Seyyanen Zamda Kritik Gelişme - Resim : 2

Orta Vadeli Program’daki yüzde 28,5’lik enflasyon hedefi ve TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi’ndeki yüzde 29,86’lık tahmini dikkate alan Karakaş, “SSK, Bağ-Kur, banka ve oda sandığı emeklilerinin maaşlarına yüzde 10-11 civarında zam yapılması bekleniyor. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarında ise yüzde 11 toplu sözleşme artışıyla birlikte toplamda yüzde 16-18 arasında bir güncelleme öngörülüyor. Buna ek olarak 1000 TL’lik seyyanen taban aylık artışı da maaşlara yansıyacak.” açıklamasında bulundu.

SEYYANEN ZAM MASADA MI?

Karakaş, 1000 TL’lik seyyanen artışın özellikle memur emeklilerine daha fazla katkı sağlayacağını belirtti. Ancak “Memura verilen seyyanen zam, memur emeklisine 2026 ocak ayında da verilecek mi?” sorusuna ise olumsuz yanıt verdi. Karakaş, “Ne yazık ki seyyanen zam konusu şu an Ankara’nın gündeminde yer almıyor. Hatta memur sendikaları da toplu sözleşmeden sonra bu konuyu gündeme taşımadı” dedi.

Dev Bankada IBAN Krizi Patladı: Para Transferleri Durdu! Milyonlarca Müşteri İsyandaDev Bankada IBAN Krizi Patladı: Para Transferleri Durdu! Milyonlarca Müşteri İsyandaEkonomi
Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor: Bu Hatayı Yapan Tazminatsız İşten KovulacakMilyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor: Bu Hatayı Yapan Tazminatsız İşten KovulacakEkonomi
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2025: Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alacak! İşte Kadro Dağılımı ve Başvuru TarihleriSAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2025: Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alacak! İşte Kadro Dağılımı ve Başvuru TarihleriEkonomi

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Etiketler
Emekli maaşı İsa Karakaş
Bir Anda Karar Verdi! Icardi'nin Yeni Adresi Belli Oldu Icardi'nin Yeni Adresi Belli Oldu
Otomotiv Sektörünü Altüst Eden Karar: Fabrikadan Yeni Çıkan Elektrikli Araç Apar Topar İptal Edildi! Artık Yollarda Olmayacak O Elektrikli Araçlar İptal Edildi
Dev Bankada IBAN Krizi Patladı: Para Transferleri Durdu! Milyonlarca Müşteri İsyanda Dev Bankada IBAN Krizi Patladı: Para Transferleri Durdu! Milyonlarca Müşteri İsyanda
Altında 45 Yıllık Tarihi Rekor! Ekonomist İris Cibre Yaklaşan Tehlikeyi Açıkladı: Sil Baştan Değişiyor Son Dakika: Altında 45 Yıllık Tarihi Rekor!
ÇOK OKUNANLAR
120 Yıldır Sektörde Fırtına Gibi Esiyordu! Yıllık 4 Milyar TL Ciro Yapan Dev Şirket Resmen İflas Etti 120 Yıllık Dev Şirket İflas Etti
Eski Emniyet Müdürü Açıkladı: 'Güllü'nün Ölümünde O Detay Şüpheli' Eski Emniyet Müdürü Açıkladı: 'Güllü'nün Ölümünde O Detay Şüpheli'
İsmail Küçükkaya'nın İlk Konuğu Özgür Özel! Gündeme Dair Kritik Açıklamalar... Özel'den F-35 Yorumu; 'Üstüme Düşeni Yaparım'
Altında Çifte Rekor: Tüm Zamanların Zirvesine Çıktı! Gram 5.078 TL, Ons 3.799 Dolar Tüm Zamanların Zirvesine Çıktı
Tarihte Böylesi Görülmedi! ABD'de 100 Binden Fazla Memur Aynı Anda İstifa Edecek Tarihte Böylesi Görülmedi! ABD'de 100 Binden Fazla Memur Aynı Anda İstifa Edecek