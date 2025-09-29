SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2025: Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alacak! İşte Kadro Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

Sağlık Bakanlığı, 2025’te 18 bin yeni personel alacak. 6 bin 445 hemşire kadrosunun da yer aldığı alımlar için başvurular 29 Eylül- 6 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2025: Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alacak! İşte Kadro Dağılımı ve Başvuru Tarihleri
Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı için 15 bin 247 sözleşmeli personel ve 2 bin 753 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Böylece toplamda 18 bin kişiye istihdam sağlanacak. Bakanlık tarafından açıklanan kadro dağılımı ve başvuru sürecine dair tüm detaylar belli oldu.

EN FAZLA KADRO HEMŞİRELERE

Yeni alımda en yüksek kontenjan, 6 bin 445 kişilik kadro ile hemşirelere ayrıldı. Bunun yanı sıra 1.370 tıbbi sekreter ve 1.809 ilk ve acil yardım teknikeri için de alım yapılacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı’nın sözleşmeli personel alımı, KPSS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek.

Başvuru tarihleri: 29 Eylül-6 Ekim 2025

Başvuru yöntemi: Adaylar, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak tercihlerini yapabilecek.

Sürekli işçi alımları için süreç İŞKUR üzerinden ilerleyecek. İlanların ise önümüzdeki günlerde yayımlanması bekleniyor.

BAKAN MEMİŞOĞLU’NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önce duyurduğu 37 bin personel alımının ikinci aşamasına geçildiğini vurguladı.

Memişoğlu, “İlk aşamada 19 bin kişiyi istihdam etmiştik. Şimdi ise 15 bin 247 sözleşmeli personel ve 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin yeni personel alımı yapıyoruz. Bu atamaların ülkemize ve sağlık ailemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

