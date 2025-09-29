Turist Akınına Daha Fazla Dayanamadılar! Dünyaca Ünlü Bölgeye Girişler Artık Ücretli Olacak

Hollanda’nın dünyaca ünlü köyü Zaanse Schans, aşırı turist yoğunluğu nedeniyle 2025 baharından itibaren giriş ücreti alacak. Peki ziyaretçiler ne kadar ödeyecek, yeni sistem nasıl işleyecek? İşte detaylar…

Son Güncelleme:
Turist Akınına Daha Fazla Dayanamadılar! Dünyaca Ünlü Bölgeye Girişler Artık Ücretli Olacak
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hollanda’nın dünyaca tanınan turistik noktalarından Zaanse Schans, 2025 baharından itibaren ziyaretçiler için ücretli hale geliyor. Kartpostalları andıran manzarası ve tarihi yel değirmenleriyle bilinen köy, aşırı turist yoğunluğunu kontrol altına almak için yeni uygulamaya geçiyor.

KÜÇÜK KÖY, DEVASA ZİYARETÇİ SAYISI

Sadece 100 kişinin yaşadığı Zaanse Schans, geçen yıl 2,6 milyon turisti ağırladı. Bu yıl ise ziyaretçi sayısının 2,8 milyonu geçmesi bekleniyor. Yerel yönetim, bu yoğunluğun sürdürülemez olduğunu vurgulayarak, bölge dışından gelen her ziyaretçiden 17,50 euro (yaklaşık 20,50 dolar) giriş ücreti alınacağını açıkladı.

Turist Akınına Daha Fazla Dayanamadılar! Dünyaca Ünlü Bölgeye Girişler Artık Ücretli Olacak - Resim : 1

“MAHREMİYETİMİZ KALMADI”

Zaanse Schans Müzesi Direktörü Marieke Verweij, köyün kapasitesinin çok üzerinde turist ağırladığını belirterek, “2017’de 1,7 milyon ziyaretçimiz vardı, bu yıl 2,8 milyona yaklaşıyoruz. Burası çok küçük bir yer, bu kadar kalabalığı barındırmamız mümkün değil. Üstelik ziyaretçiler sakinlerin mahremiyetine de saygı göstermiyor.

Bahçelere giriyorlar, evlerin içine bakıyorlar, kapıları çalıyorlar. Selfie çubuklarını pencerelerden uzatanlar, hatta bahçeleri tuvalet gibi kullananlar oluyor. Artık mahremiyet diye bir şey kalmadı” dedi.

YENİ SİSTEMİN DETAYLARI

Turist Akınına Daha Fazla Dayanamadılar! Dünyaca Ünlü Bölgeye Girişler Artık Ücretli Olacak - Resim : 2

Yeni düzenlemeyle birlikte köyü ziyaret etmek isteyenler, giriş biletini internet üzerinden önceden rezerve etmek zorunda olacak. Ayrıca giriş ücretine, şu anda ayrı ödenen müze ve yel değirmeni ziyaretleri de dahil edilecek.

24,5 MİLYON EURO GELİR BEKLENİYOR

Uygulama sayesinde yıllık yaklaşık 24,5 milyon euro gelir elde edilmesi öngörülüyor. Bu gelir, tarihi yel değirmenlerinin bakımında ve köyün altyapısının güçlendirilmesinde kullanılacak.

Faiz Yok, Kredi Yok, Peşinat Yok...Kira Öder Gibi Ev Sahibi Olunacak! İşte Aylık Taksit Tutarı ve Örnek HesaplamaFaiz Yok, Kredi Yok, Peşinat Yok...Kira Öder Gibi Ev Sahibi Olunacak! İşte Aylık Taksit Tutarı ve Örnek HesaplamaEkonomi

Marketlerde Satılan Dev Markalara Ceza Yağdı! O Uygulama YasaklandıMarketlerde Satılan Dev Markalara Ceza Yağdı! O Uygulama YasaklandıEkonomi

Ücretsiz ve İndirimli Akaryakıt İçin Geri Sayım Başladı! Yeni Düzenleme Resmi Gazete’de YayımlandıÜcretsiz ve İndirimli Akaryakıt İçin Geri Sayım Başladı! Yeni Düzenleme Resmi Gazete’de YayımlandıEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Piyasalar Yeni Haftaya Hızlı Başladı! İşte 29 Eylül Güncel Döviz Kurları Piyasalar Yeni Haftaya Hızlı Başladı
Sadettin Saran Bile Çare Olamadı! Fenerbahçe'den Resmen Ayrıldı: Yeni Takımıyla Anlaştı, İmzalar Atıldı Fenerbahçe'den Ayrılıp Yeni Takımına İmzayı Attı
Faiz Yok, Kredi Yok, Peşinat Yok...Kira Öder Gibi Ev Sahibi Olunacak! İşte Aylık Taksit Tutarı ve Örnek Hesaplama Faiz Yok, Kredi Yok, Peşinat Yok...Kira Öder Gibi Ev Sahibi Olunacak! İşte Aylık Taksit Tutarı
Korkunç Tabloyu Paylaştı! Hakan Kara'dan Korkutan Asgari Ücret Tahmini: 'Açlık Sınırının Yüzde 36 Altında Kalacak' Uzman İsimden Korkutan Asgari Ücret Tahmini
ÇOK OKUNANLAR
Altında Çifte Rekor: Tüm Zamanların Zirvesine Çıktı! Gram 5.078 TL, Ons 3.799 Dolar Tüm Zamanların Zirvesine Çıktı
Sağlık Bakanlığı’ndan Büyük Alım! Bakan Memişoğlu Duyurdu Sağlık Bakanlığı’ndan Büyük Alım! Bakan Memişoğlu Duyurdu
Kütahya'da Gece Yarısı Korkutan Deprem Kütahya'da Gece Yarısı Korkutan Deprem
Manisa'da Feci Kaza! Otomobil İkiye Bölündü: 5 Ölü, 6 Yaralı Feci Kaza! Otomobil İkiye Bölündü
İsmail Küçükkaya'nın İlk Konuğu Özgür Özel! Gündeme Dair Kritik Açıklamalar... Gündeme Dair Kritik Açıklamalar...