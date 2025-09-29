Turist Akınına Daha Fazla Dayanamadılar! Dünyaca Ünlü Bölgeye Girişler Artık Ücretli Olacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hollanda’nın dünyaca tanınan turistik noktalarından Zaanse Schans, 2025 baharından itibaren ziyaretçiler için ücretli hale geliyor. Kartpostalları andıran manzarası ve tarihi yel değirmenleriyle bilinen köy, aşırı turist yoğunluğunu kontrol altına almak için yeni uygulamaya geçiyor.

KÜÇÜK KÖY, DEVASA ZİYARETÇİ SAYISI

Sadece 100 kişinin yaşadığı Zaanse Schans, geçen yıl 2,6 milyon turisti ağırladı. Bu yıl ise ziyaretçi sayısının 2,8 milyonu geçmesi bekleniyor. Yerel yönetim, bu yoğunluğun sürdürülemez olduğunu vurgulayarak, bölge dışından gelen her ziyaretçiden 17,50 euro (yaklaşık 20,50 dolar) giriş ücreti alınacağını açıkladı.

“MAHREMİYETİMİZ KALMADI”

Zaanse Schans Müzesi Direktörü Marieke Verweij, köyün kapasitesinin çok üzerinde turist ağırladığını belirterek, “2017’de 1,7 milyon ziyaretçimiz vardı, bu yıl 2,8 milyona yaklaşıyoruz. Burası çok küçük bir yer, bu kadar kalabalığı barındırmamız mümkün değil. Üstelik ziyaretçiler sakinlerin mahremiyetine de saygı göstermiyor.

Bahçelere giriyorlar, evlerin içine bakıyorlar, kapıları çalıyorlar. Selfie çubuklarını pencerelerden uzatanlar, hatta bahçeleri tuvalet gibi kullananlar oluyor. Artık mahremiyet diye bir şey kalmadı” dedi.

YENİ SİSTEMİN DETAYLARI

Yeni düzenlemeyle birlikte köyü ziyaret etmek isteyenler, giriş biletini internet üzerinden önceden rezerve etmek zorunda olacak. Ayrıca giriş ücretine, şu anda ayrı ödenen müze ve yel değirmeni ziyaretleri de dahil edilecek.

24,5 MİLYON EURO GELİR BEKLENİYOR

Uygulama sayesinde yıllık yaklaşık 24,5 milyon euro gelir elde edilmesi öngörülüyor. Bu gelir, tarihi yel değirmenlerinin bakımında ve köyün altyapısının güçlendirilmesinde kullanılacak.

Kaynak: Haber Merkezi