Piyasalar Yeni Haftaya Hızlı Başladı! İşte 29 Eylül Güncel Döviz Kurları

Döviz kurlarındaki hareketlilik 29 Eylül sabahında da devam ediyor. Yatırımcıların ve vatandaşların merakla takip ettiği dolar ve euro, yeni güne kritik seviyelerden başladı. İşte 29 Eylül Pazartesi güncel döviz kurları...

Altın ve döviz piyasasındaki hareketlilik vatandaşların gündeminde öne çıkmaya devam ediyor. Yatırımcılar ve iş dünyası temsilcileri, kurlardaki anlık değişimleri yakından izliyor. Haftanın ilk gününde de dalgalı seyreden döviz kurları, iç ve dış piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle dikkatle takip ediliyor. İşte 29 Eylül Pazartesi güncel döviz kurları...

DOLAR 41,58 LİRA SEVİYESİNDE

29 Eylül Pazartesi sabahı itibarıyla Dolar/TL 41,56 liradan alış, 41,58 liradan satış fiyatıyla işlem görüyor.

EURO 48,80 LİRA BANDINDA

Euro/TL ise aynı saatlerde 48,80 lira seviyesinden işlem görmeye devam ediyor.

