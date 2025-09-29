Kuru Yemiş Lüks Oldu! Antep Fıstığı 1.700 TL, Ceviz 1.000 TL’ye Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kuru yemiş fiyatlarındaki artış, vatandaşın alım gücünü zorluyor. Misafirliklerin vazgeçilmezi fındık, fıstık, ceviz ve badem artık lüks haline geldi. Antep fıstığı 1.700 TL, fındık 900 TL, yerli ceviz 1.000 TL, badem ise 1.100 TL’ye satılıyor.

Kuru yemiş fiyatları fırladı

Türkiye gazetesinden Cemal Emre Kurt'un haberine göre, Ankara Kurukahveciler ve Kuruyemişçiler Odası Başkanı Aytaç Sevimli, fiyat artışlarının temel nedenleri arasında iklim değişikliğine bağlı kuraklık, döviz kuru ve aracılar kaynaklı maliyetlerin bulunduğunu belirtti. Sevimli, “Eskiden vatandaşlar leblebi, çekirdek, fındık ve karışık kuru yemiş alırdı. Fakat kuru yemiş şu anda lüks oldu. Vatandaş evine sadece temel gıda maddelerini alabiliyor." diye konuştu. Sevimli, fiyatların daha da artacağını söyledi.

Ankara Kurukahveciler ve Kuruyemişçiler Odası Başkanı Aytaç Sevimli, kuru yemiş fiyatlarının daha da artacağını söyledi

Yerli üretimin desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Sevimli, "Ülkemize ABD’den ceviz geliyor. Yerli cevizle ithal cevizi karşılaştırdığımızda, yerli cevizimiz daha pahalı. Peki, ülkemizde büyüyen ağacın ürünü nasıl oluyor da ithal üründen daha pahalıya geliyor? Bunun sebebi şu: Yıllar önce bizim ağaçlarımızı kestiler. Biz ceviz ağacından mobilyalar ürettik. Çiftçi de cevizden kazanamayınca mecburen ağaçlarını kesip mobilyacıya verdi." dedi.

Kuru yemişte yabancıya muhtaç kalındığını söyleyen Sevimli, devletin çiftçiye destek vermesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi