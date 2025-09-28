Korkunç Tabloyu Paylaştı! Hakan Kara'dan Korkutan Asgari Ücret Tahmini: 'Açlık Sınırının Yüzde 36 Altında Kalacak'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TCMB eski başekonomisti Hakan Kara, sosyal medya hesabından asgari ücrete ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Asgari ücretin eridiğini belirten Kara, yıl sonunda açlık sınırının yüzde 36 altında olacağını öngördü.

Kara, ayrıca yıllara göre asgari ücret ile açlık sınırı karşılaştıran grafik paylaştı.

ŞU AN AÇLIK SINIRI 27 BİN 111 LİRA

2025 Eylül rakamlarına göre şu an 4 kişilik bir ailyenin sadece gıda harcamaları aylık 27 bin 111 lira tutuyor. Diğer temel ihtiyaçlar eklendiğinde ise 4 kişilik bir ailenin geçenmesi için 88 bin 310 lira gerekiyor.

UZMAN İSİMDEN KORKUTUCU ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ

Prof. Dr. Hakan Kara, asgari ücretin güncel alım gücünün ciddi şekilde azaldığını vurguladı ve kötü haberi verdi. Kara yaptığı hesaplama ile 2025 yılı sonunda asgari ücret, açlık sınırının yüzde 36 altında kalacak. Bu durum, geçim sıkıntısı çeken milyonlarca asgari ücretlinin hayatını iyice zorlaştıracak.

2026 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret yüzde 20, 25 ve 30 zam gelirse net asgari ücret ne kadar olur?

Asgari ücrete % 20 zam gelirse 4.420 TL artışla net ücret 26.524 TL olabilir.

Asgari ücrete % 25 zam gelirse 5.526 TL artışla net ücret 27.630 TL olabilir.

Asgari ücrete % 30 zam gelirse 6.631 TL artışla net ücret 28.735 TL olabilir.

Asgari ücret, bir işçiye bir iş günü karşılığında ödenebilecek en düşük ücrettir. Bu miktar, çalışanın kendisinin ve ailesinin temel yaşam ihtiyaçlarını karşılayabilmesini hedefler. Asgari ücret, evrensel kabul görmüş işçi haklarından ve sosyal insan haklarından biri olarak kabul edilir.

2026 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİR?

Asgari ücret, genellikle Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenir. Bu komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çağrısıyla toplanır ve işçi, işveren ve devlet temsilcilerinden oluşur. Komisyon, ekonomik koşulları, enflasyon oranlarını ve yaşam maliyetini göz önünde bulundurarak bir sonraki yılın asgari ücretini belirler. Alınan karar oy çokluğuyla kesinleşir.

Kaynak: Haber Merkezi