Okan Buruk Daha Fazla Dayanamadı! Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz Kararı

Son haftalarda performans düşüklüğü yaşayan Barış Alper Yılmaz için Galatasaray cephesinden flaş bir hamle geldi. Teknik direktör Okan Buruk'un Barış Alper'le özel bir görüşme yapıp morel vereceği ifade edildi.

Süper Lig’in 7. haftasında Alanyaspor’a konuk olan Galatasaray, Mauro Icardi’nin attığı golle rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı. Kritik maçta sarı-kırmızılı ekibin genel düşü ise dikkat çekti

Özellikle Barış Alper Yılmaz’ın performansı yetersiz görülürken Okan Buruk düğmeye bastı.

Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz kararı

OKAN BURUK MİLLİ YILDIZLA ÖZEL BİR GÖRÜŞME YAPACAK

Deneyimli teknik adam, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak Liverpool maçı öncesi oyuncu ile özel bir görüşme yapacak.

GÖZLER LIVERPOOL MAÇINDA

Sezon başında Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Neom’a gitmek isteyen Barış Alper Yılmaz’ın talebi reddedilmişti. Yaşanan bu süreçte oyuncuya tepkiler yükselirken Okan Buruk, etkilenmemesi için 2 hafta kadro almadı. Ancak yine de oyuncunun süreçten kötü etkilendiği ve performansının bu yüzden düştüğü öngörülüyor.

